伊朗挺阿曼槓華府！川普嗆轟炸 阿曼大使急切割：無意徵收通行費

美國總統川普近日警告，一旦盟友阿曼與伊朗合作在荷姆茲海峽徵收通行費，將受到美軍轟炸。圖為荷姆茲海峽。（路透資料照）

美國總統川普近日警告，一旦盟友阿曼與伊朗合作、在荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）徵收通行費，將遭受美軍轟炸。對此阿曼駐美大使28日向美方強調，無意在該水道徵收通行費；伊朗則藉機對阿曼表達支持。

儘管美國和阿曼長期就經濟與軍事層面維持緊密合作，川普27日仍威脅，若阿曼在重啟荷姆茲海峽問題上與伊朗站在同一陣線，美國將對阿曼發動攻擊。

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路透報導，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）28日表示，阿曼駐美大使已向他說明，該國政府並無計畫在荷姆茲海峽徵收通行費。貝森特指出，阿曼方面也未提及與伊朗共同管理荷姆茲海峽的構想，僅稱曾與德黑蘭針對航行自由議題展開討論。

貝森特28日在社群媒體X發文警告，美國政府不會容忍任何試圖在荷姆茲海峽徵收通行費的行為。他特別點名阿曼，稱美國財政部將積極制裁任何直接或間接協助建立相關收費機制的個人或實體。「任何配合此類措施的夥伴都將面臨懲罰。」

與此同時，德黑蘭則公開抨擊「美國官員的威脅言論」，公開表達對阿曼的支持與聲援。

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