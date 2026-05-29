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    鴿子內建GPS藏肝臟？ 研究揭不迷路關鍵

    2026/05/29 09:07 即時新聞／綜合報導
    一項最新研究發現，過去常被人類用來傳遞訊息的鴿子，可能是靠「肝臟」幫助牠們在飛行途中不迷路。（歐新社）

    一項最新研究發現，過去常被人類用來傳遞訊息的鴿子，可能是靠「肝臟」幫助牠們在飛行途中不迷路。（歐新社）

    動物會利用各種方式導航，例如鳥類、魚類與海龜會利用地球磁場作為指南針來辨別方向，但科學界至今仍不清楚這套機制如何運作。一項最新研究發現，過去常被人類用來傳遞訊息的鴿子，可能是靠「肝臟」幫助牠們在飛行途中不迷路。

    《美聯社》報導，鴿子一天內可飛越數百英里。科學家長期試圖釐清鴿子如何在飛行途中不迷路。有些人認為，鳥類是透過眼睛中的感光分子偵測磁場線索；也有人認為，這種能力可能發生在鳥喙或內耳。

    週四（28）刊登於《科學》（Science）期刊的新研究中，德國馬克斯普朗克動物行為研究所的維克爾斯基（Martin Wikelski）與其他研究人員試圖揭開鴿子導航祕密。他們在鴿子的器官中尋找磁場線索，結果在一個出乎意料的位置發現強烈訊號：肝臟。

    鴿子肝臟中的特殊免疫細胞會分解紅血球並儲存鐵。德國波昂大學的庫爾茨（Christian Kurts）表示，當科學家暫時移除這些免疫細胞後再讓鴿子飛行，牠們「就是找不到回家的路」。不過，牠們只有在陰天時才會明顯迷失方向，因為晴天時還能靠太陽輔助導航。

    這項新發現顯示，富含鐵質的肝臟細胞可能與鴿子的方向感有關。這些免疫細胞位於肝臟神經纖維附近。研究共同作者、波昂大學的莉索夫斯基（Clivia Lisowski）表示，這可能就是它們把「磁覺」傳送到大腦，並幫助鴿子導航的方式。雖然研究人員在鴿子肝臟中發現最強的磁場訊號，但這類免疫細胞也曾在鳥喙、脾臟等其他部位被發現。

    外部專家表示，仍需要更多研究來驗證鴿子是否真的以這種方式導航，也要進一步確認這些訊號如何傳到大腦。獸醫病理學家史派羅（Simon Spiro）與生物學家德雷克史密斯（Hal Drakesmith）表示，這個磁場謎題可能沒有單一答案。鳥類或許會依任務不同，使用不同方式感應磁場，無論是長途飛行，或是找到特定目的地。

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