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    首頁 > 國際

    250美元新鈔擬印「川普肖像」 美財長：已做好準備

    2026/05/29 08:28 即時新聞／綜合報導
    為了慶祝美國建國250周年，美國財政部正推動發行印有「總統川普肖像」的250美元新鈔，但此舉也引發違法疑慮。圖為美國財政部長貝森特。（法新社）

    為了慶祝美國建國250周年，美國財政部正推動發行印有「總統川普肖像」的250美元新鈔，但此舉也引發違法疑慮。圖為美國財政部長貝森特。（法新社）

    美媒披露美國總統川普任命的財政部官員，施壓印鈔單位設計一款印有川普肖像的250美元紙鈔，引發違法疑慮。美國財政部長貝森特對此則稱，財政部確實已預先做好準備，強調這項提案沒有任何不妥，並指將交由國會做最後決定。

    《華盛頓郵報》週四報導指出，4名現任與前任雕刻印刷局（BEP）員工透露，美國財政部現任司庫畢奇（Brandon Beach）及其資深顧問布朗（Mike Brown），自去年起多次要求BEP製作一款印有川普肖像的250美元紙鈔設計樣本。此舉引發內部擔憂，因為根據美國自1866年確立的聯邦法規，明確禁止在流通鈔票上描繪任何在世人物的肖像。

    根據華郵取得的一份設計草圖顯示，鈔票上印有「America 250 anniversary」（美國250週年）字樣，並將川普肖像置中。若此事成真，將是近150年以來，美國貨幣首次出現仍然在世人物，更別說是在任總統的肖像。

    貝森特28日對此則稱，「我不認為讓美國現任總統（肖像）出現在250週年紀念鈔票上，有任何不妥之處」，他還表示，若法案通過，財政部已事先做好準備。但在此之前，將遵循現行法律。

    貝森特也表示，包含眾議院與參議院都已有提案，打算修改現行規定，好讓在世人物，也就是川普，能夠出現在250美元鈔票上。對於是否認為川普把自己的肖像放到鈔票上是個好主意？貝森特也稱，川普沒有要這麼做，是眾院和參院必須做出決定。

    貝森特也公開批評華盛頓郵報的報導，指該報導寫得不好、編輯得也不好，並表示，他不懂這篇報導在報導什麼。

    為了慶祝美國建國250周年，美國財政部正推動發行印有「總統川普肖像」的250美元新鈔，但此舉也引發違法疑慮。（法新社）

    為了慶祝美國建國250周年，美國財政部正推動發行印有「總統川普肖像」的250美元新鈔，但此舉也引發違法疑慮。（法新社）

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