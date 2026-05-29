泰勒絲維也納演唱會恐攻陰謀 21歲IS支持者判刑15年

美國流行樂天后泰勒絲2024年原定在維也納舉行3場演唱會，但因恐攻陰謀而取消。（美聯社）

美國流行樂天后泰勒絲（Taylor Swift）2024年原定在維也納舉行3場演唱會，但因恐攻陰謀而取消，嫌犯也隨後被捕。奧地利法院28日宣判，這名21歲男子多項罪名成立，判處15年徒刑。

《美聯社》報導，依照奧地利隱私規定，這名21歲奧地利籍嫌犯姓名僅能公布貝蘭A.（Beran A.）。奧地利警方2024年8月7日搜索他的住處，發現製造炸彈的材料，而泰勒絲的演唱會原定隔天開唱。

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貝蘭A.被控原本計畫以刀械或自製爆裂物，攻擊恩斯特哈佩爾體育場（Ernst Happel Stadium）外的人群。他的律師表示，貝蘭A.在上月審判首日，已承認相關指控。貝蘭A.在宣判前表示：「我只想說，我很抱歉。」

報導指出，貝蘭A.也被控在計畫攻擊前，與恐怖組織「伊斯蘭國」（IS）成員建立聯繫。檢方表示，他們曾討論購買武器、製作炸彈，貝蘭A.也在演出前幾天試圖非法購買武器，並宣誓效忠IS。

另一名21歲男子阿爾達K.（Arda K.）與貝蘭A.一同受審。兩人與第3名男子哈桑E.（Hasan E.）涉嫌計畫於2024年齋戒月期間，以IS名義在沙烏地阿拉伯、土耳其與阿拉伯聯合大公國發動同步攻擊。哈桑E.已遭逮捕，目前仍被羈押在沙國。

只有貝蘭A.被控與演唱會攻擊計畫有關。根據奧地利媒體報導，2名被告被判包括為恐怖主義目的旅行與受訓、參與恐怖組織等罪名成立。阿爾達K.被判12年徒刑。

21歲奧地利籍嫌犯貝蘭A.被判處15年徒刑。（美聯社）

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