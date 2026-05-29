尼坦雅胡指示以軍擴大控制加薩土地　初步目標70%

以色列總理尼坦雅胡今天表示，他已指示以色列軍方擴大控制加薩走廊，初步目標是控制這塊巴勒斯坦領土的70%。當地居民的空間已被壓縮到沿海一小塊土地上。

路透社報導，巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）2023年襲擊以色列南部後，以色列展開兩年軍事攻勢，將加薩走廊（Gaza Strip）炸成廢墟。據估計，以色列目前實質控制加薩64%的區域。

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根據去年10月美國斡旋下達成的停火協議，以軍理應後撤至「黃線」。在軍事地圖上，這條黃線使以色列控制加薩約53%的區域，其餘地區則由哈瑪斯掌控。

不過，該停火協議未能終止以色列的攻擊，或迫使哈瑪斯解除武裝。

路透社曾報導，以色列已單方面將標記黃線的混凝土障礙物朝哈瑪斯控制區推進。分析家依據以軍今年3月發布的地圖指出，以色列總計已封鎖加薩約64%的土地。

尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）也多次公開表示，以軍控制逾6成加薩土地。今天他在約旦河西岸（West Bank）一處屯墾區舉行的會議中說，以色列將掌控更多加薩土地。

尼坦雅胡表示：「我們曾控制50%，後來變成60%。我的指示是逐步推進，首先是70%，先從這裡開始。我們從四面八方施壓他們（哈瑪斯）。我們會處理殘存勢力。」

尼坦雅胡形容以色列在加薩、敘利亞、黎巴嫩占領的區域是「緩衝區」，稱這些區域可在2023年10月7日由哈瑪斯主導並引發加薩戰爭的襲擊之後，防範激進分子的攻擊。

巴勒斯坦人則認為，以色列不斷擴大加薩的緩衝區，是一種要永久驅離他們的策略。他們指出，包括以色列國防部長卡茲（Israel Katz）等高官曾表示，希望鼓勵加薩居民「自願移民」。

在尼坦雅胡下達指令的同時，以色列也在加強攻擊加薩，並稱目標是參與2023年襲擊的哈瑪斯高階領導人。

本月26日，以色列擊斃哈瑪斯武裝支翼的負責人，而十天前以色列才剛擊殺前一任負責人。（編譯：楊昭彥）1150529

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