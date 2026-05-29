美財政部川普帳戶App上線　為全美兒童開立投資帳戶

美國財政部今天表示，已在全國的應用程式商店推出「川普帳戶」（Trump Accounts），這項舉措推進了一項政策倡議，旨在為數百萬名兒童開立投資帳戶。

路透社報導，這次推出代表著實施這項計畫的關鍵一步；該計畫旨在透過政府支持的起始帳戶，鼓勵從小進行長期投資。

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財政部長貝森特（Scott Bessent）今天在社群媒體平台X上發布的影片中表示：「這款具開創性的新應用程式（App），將使數以百萬計美國民眾能夠輕鬆註冊、注資並看著他們的投資增值。」

貝森特指出：「這次上線是擴大金融管道的重要里程碑，並為普羅大眾、華爾街及所有美國人帶來平行的繁榮。」

這些帳戶是根據美國總統川普的「大而美法案」（One Big Beautiful Bill Act）所建立，預計於7月4日正式推出。美國財政部將為2025年至2028年間出生、擁有有效社會安全號碼的兒童存入1000美元（約新台幣3萬1423元）的種子資金。

貝森特表示，這款應用程式是與交易平台Robinhood和保管銀行紐約梅隆銀行（BNY）合作設計。

隨著共和黨人試圖在11月期中選舉前解決選民對負擔能力的擔憂，川普已呼籲美國企業為員工的家庭帳戶做出貢獻。

美國銀行業巨頭摩根大通（JPMorgan Chase）、富國銀行（Wells Fargo）和美國銀行（Bank of America），以及支付公司Visa等企業，都已承諾為自家美國員工子女的帳戶提供資金。

支持者將這些帳戶定位為一種透過長期投資，幫助兒童從出生起就開始累積財富的方式。

倡議人士認為，及早獲得儲蓄和市場回報可以改善經濟流動性，並為子孫後代提供更堅實的財務基礎。

財政部表示，「川普帳戶」計畫的下一階段將包括在7月初正式推出前進行帳戶啟用。（編譯：李佩珊）1150529

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