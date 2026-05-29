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    瑞士火車站持刀攻擊案3人受傷　警方定調恐攻

    2026/05/29 02:54 中央社

    瑞士一處火車站今天發生持刀攻擊案，造成3人受傷，一名犯嫌被捕。警方表示這是一起恐怖主義行徑，犯嫌曾被檢舉散播激進組織「伊斯蘭國」（IS）的宣傳內容。

    路透社報導，這起攻擊案發生在格林威治標準時間6時30分左右，涉案者是一名31歲、具有瑞士與土耳其雙重國籍的男性，來自蘇黎世（Zurich）北方的溫特圖爾市（Winterthur）。

    蘇黎世邦（Canton of Zurich）安全事務負責人費爾（Mario Fehr）形容這起攻擊案是「一起卑劣的恐怖主義行徑，我認為警方處理得非常好，足以阻止更糟糕的事情發生」。

    費爾在記者會上還讚揚一名老師，她在犯嫌被捕之前，站在她的學生前方保護他們。

    蘇黎世邦警察單位負責人魏爾曼（Marius Weyermann）則指出，犯嫌2015年曾因散播IS的宣傳內容，被人向警方檢舉。

    瑞士「展望報」（Blick）報導，該報取得一段影片，內容顯示一名男子從溫特圖爾車站大廳跑出來，高喊「真主至大」（Allahu Akbar）。

    路透社無法獨立查證該影片。

    根據警方的說法，這起攻擊事件造成3人受傷，傷者均送醫治療。其中一人腿部被刺傷，一人頸部受傷，第3名男子則是大腿被刺中。

    魏爾曼表示，第3名男子的傷勢較重，需緊急手術。（編譯：楊昭彥）1150529

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