開放荷姆茲、啟動核談判 網媒Axios：美伊達成60天協議等川普點頭

外傳美國與伊朗已就延長停火60天的諒解備忘錄達成協議，但仍待美國總統川普點頭。圖為川普27日主持內閣會議。（法新社）

〔國際新聞中心／綜合報導］美國網路新聞媒體Axios在28日的最新報導指出，美國與伊朗談判代表已就一份為期60天的諒解備忘錄（MOU）達成協議，旨在延長停火並啟動針對伊朗核計畫的談判，但目前仍需等待美國總統川普的批准。

Axios引述2名美國官員及1名參與調停的區域消息人士指出，雙方談判代表已將最終協議的細節向川普簡報，但他並未立即簽署。一名美國官員透露，「總統希望有幾天時間來思考」。

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美方官員表示，協議條款大致上已在26日敲定，但雙方當時仍需各自高層的批准。美方稱，伊朗方面之後回覆已獲得必要授權並準備簽署，但伊朗官方對此尚未證實。

根據Axios公布的備忘錄細節，這份60天的協議核心內容包括：荷姆茲海峽恢復無限制通行，不得收取通行費、不得騷擾船隻，伊朗必須在30天內清除所有水雷。與此同時，美國將同步解除海上封鎖，但解除進度將與商業航運的恢復情況掛鉤。

在核武與濃縮鈾議題上，備忘錄將包含伊朗承諾「不尋求核武」的內容。在60天的談判窗口期內，雙方將優先討論如何處置伊朗的高濃縮鈾庫存，以及解決伊朗鈾濃縮活動等問題。作為交換，美國承諾在談判架構下討論解除對伊朗的制裁、解凍伊朗被凍結的資產，並商討建立機制幫助伊朗獲取物資及人道援助。

但Axios指出，即使簽署這份諒解備忘錄，若要達成滿足川普核武訴求的最終協議，雙方仍需展開多輪密集的談判。一名美國官員強調：「這項協議讓所有人坐上談判桌，但得靠後續談判來解決具體細節。」

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