得台灣者得天下？馬斯克談美中AI競賽 影片翻出掀台網熱議

全球首富馬斯克。（美聯社）

最近有消息傳出，全球首富馬斯克（Elon Musk）旗下特斯拉、xAI與SpaceX，共同發起的巨型晶片製造與算力基礎設施計畫「Terafab」，台灣的聯發科有望成為其關鍵策略合作夥伴。今天（28日）網上就有人翻出馬斯克先前接受專訪，談及台灣高階晶片製造能力重要性，暗示「得台灣者得天下」，掀起熱烈討論。

今天有網友在Threads分享，美國共和黨友台參議員克魯茲（Ted Cruz）所主持的政論Podcast《Verdict with Ted Cruz》去年5月中旬上傳專訪馬斯克的影片，當時討論的主題為「誰將贏得AI競賽？（Who will win the AI race？）」。

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訪談中克魯茲詢問馬斯克，跟中國比的話，美國贏得AI競賽的機會有多大？馬斯克表示，未來幾年內他認為美國很有機會勝出，之後的關鍵在於「誰能掌握AI晶片製造」、「誰能控制晶圓廠」。他直言，如果絕大多數產能由中國控制，那麼贏家就會變成中國，反之亦然。

馬斯克接著說，現在所有生產AI所需晶片的工廠，也就是所謂的晶圓廠，都在台灣。克魯茲一聽，馬上問「如果中國入侵台灣會怎麼樣？世界會有什麼變化？」馬斯克回應：「如果他們在短期內入侵的話，世界將會斷絕與先進AI晶片的聯繫，全世界100%的高階晶片都是在台灣製造。」

台灣網友看到後紛紛表示，「台灣真的比你想像的更加重要！」、「白話=得台灣者得天下之」、「老馬也知道台灣很重要」、「台灣早已經成為足以影響世界走向的國家了」、「講的中國更不想放手了，簡直是比當年香港還肥的一塊肉」、「好好投票，台灣正在黃金十年的路途上。台灣人要好好珍惜得來不易的機會」。

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