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    首頁 > 國際

    華府會談前夕 以色列轟炸黎巴嫩南部釀14死

    2026/05/28 23:42 中央社
    以色列軍方猛轟黎巴嫩第4大城泰爾（Tyre）等地。（美聯）

    以色列軍方猛轟黎巴嫩第4大城泰爾（Tyre）等地。（美聯）

    以色列軍方今天一早猛轟黎巴嫩第4大城泰爾（Tyre）及黎南數個地點，造成至少14人喪生；在兩國軍官即將於美國舉行關鍵會談前夕，以軍持續加強打擊黎巴嫩武裝組織真主黨。

    美聯社報導，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）日前宣布擴大以軍在黎巴嫩的攻擊，顯然是為了回應真主黨（Hezbollah）用光纖無人機打擊部署在黎南的以色列部隊及以色列北部一些邊境城鎮。

    以軍在今天攻擊前由其阿拉伯語發言人阿德雷（Avichay Adraee）對濱海的泰爾及周圍市鎮發布預警。在更北邊的黎巴嫩城市錫登（Sidon）和阿得隆（Adloun）及內陸城市納巴蒂葉（Nabatiyeh）附近，也傳出以色列無人機攻擊。

    根據黎巴嫩衛生部和國家通訊社（National News Agency）的說法，以軍今天的連串打擊一共造成至少14人死亡，包括5名婦幼及1名黎巴嫩士兵，另有數十人受傷。

    以色列軍方則說，真主黨今天出動無人機攻擊以北，造成1名以色列士兵喪生、2名後備軍人受傷。

    黎巴嫩與以色列軍事官員預定明天在華府舉行雙方首次安全會談。這場會談讓兩國間4月17日生效的名義上停火得以延續，儘管近期真主黨和以色列的互攻加劇，但未波及黎巴嫩首都貝魯特。

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