販售有害非法商品 歐盟對中國電商Temu重罰73億元

歐盟認定中國跨境電商平台Temu，未能防止有毒或危險玩具、不安全電子產品等非法商品在平台販售，處以2億歐元罰款。（法新社檔案照）

歐盟調查中國跨境電商平台Temu，認定該平台未防止有毒或危險玩具、不安全電子產品等非法商品在平台販售，28日對Temu處以2億歐元（約73億台幣）罰款。這是歐盟「數位服務法」（Digital Services Act）上路3年來，第2次開罰。

美聯社報導，歐盟去年初步調查已認定，Temu在該平台販售不符合歐盟消費者安全規範的嬰幼兒玩具、小型電子產品等商品，使消費者暴露在高風險下，28日是根據數位服務法定出罰款。

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這是歐盟數位服務法實施3年來，繼去年對美國富豪馬斯克（Elon Musk）旗下社群媒體公司X處以1.2億美元罰款後，第二次開罰。該法要求線上平台採取更多措施，防止網路使用者接觸有害內容，或有問題商品，違反該法規定者，將面臨高額罰款。

歐盟執委會指出，Temu未能辨識、分析並評估其平台上販售之非法商品，所帶來的系統性風險，以及這些商品可能對歐洲消費者造成的傷害。

歐盟調查人員是透過「神秘客」方式，測試Temu平台上商品，發現多項不合規定產品，其中包括許多未通過基本安全測試的電子裝置充電器。調查也發現，嬰幼兒玩具中，有很高比例構成安全風險，原因包括化學物質含量超過安全上限，或零件可能脫落、造成窒息危險等。

歐盟執委會表示，未妥善進行風險評估，尤其嚴重違反歐盟數位規範，執委會執行副主席維爾庫南（Henna Virkkunen）說，風險評估「並非打勾了事」，「Temu的風險評估，低估了具體的風險、欠缺明確性，也沒有充分證據之基礎，也不全面」，使主管機關、用戶和民眾，無法了解其平台上販售的非法商品，可能造成之傷害的真正規模。

歐盟要求Temu，須在8月底前提出改善問題的「行動計畫」，補救此問題，若未能遵守規定，可能進一步按日、按週或按月追加罰款，「現在是Temu遵守法律的時候」。

Temu表示，不認同歐盟前述決定，認為罰款「不成比例」。該公司聲明指出，這項決定是就歐盟執委會2024年對Temu進行的首次評估，「並不反映我們系統目前的狀態」，並表示，該公司在評估過程中與歐盟執委會建設性地合作，且已採取更多措施，強化風險評估、平台管理和用戶保護。

Temu以提供多由中國賣家出貨的低價商品打開市場，在歐盟有9200萬名用戶，其母公司為拼多多控股（PDD Holdings Inc.）。

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