口誤還是認真？川普威脅「炸掉」阿曼 國務院談話稿未澄清

美國總統川普（右）27日主持內閣會議。左為國務卿魯比歐。（法新社）

美國總統川普27日駁斥伊朗國營媒體報導所稱，伊朗將與阿曼共同管理荷姆茲海峽航運，川普警告，若阿曼「不守規矩」與伊朗同陣線控制荷姆茲海峽，會被「炸掉」。

川普27日在內閣會議上，談到與伊朗談判進展，被問到是否接受伊朗和阿曼共管該海峽的協議，川普說，「這處海峽將對所有人開放」，沒有任何人能控制它，「我們會看著」，這是談判的一部分。川普強調，荷姆茲海峽是公海，「阿曼將像其他每個人一樣守規矩，否則，我們將得炸掉他們，他們明白這一點，他們會沒事的」。

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伊朗國營電視台27日稍早的報導宣稱，取得美伊為結束戰爭所進行談判的諒解備忘錄非正式草案，當中包括伊朗與阿曼共同管理該海峽航運，以及美國解除對進出伊朗港口航運的封鎖。

阿曼為美國在中東的重要盟邦，長期以來與美維持軍事和經濟關係，在伊朗戰爭中，也扮演調停的角色。德黑蘭為了報復美國和以色列聯合對其發動戰爭，攻擊目標也包括阿曼。不過，美聯社和彭博日前披露，德黑蘭正與阿曼討論，設法說服阿曼支持一套向荷姆茲海峽往來船隻收費的常態機制。

法新社向白宮詢問，川普對阿曼的威脅是否為口誤，把伊朗說成阿曼，但是尚未獲得回應。阿曼駐美國大使館也尚未此事。美國國務院在內閣會議後發文，貼出川普這段談話影片和文字稿，也未見更正或澄清。

伊朗外交部發言人貝卡伊（Esmaeil Baqaei）28日譴責川普對阿曼的威脅，稱「這是國際關係中，無政府和恫嚇常態化的令人憂心訊號」。

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