開車滑手機遭警攔查！ 她「舉手自清」網嚇傻 警硬開單惹眾怒

開車滑手機遭警攔查！ 她「舉手自清」網嚇傻 警硬開單惹眾怒2026/05/28 20:24 即時新聞／綜合報導
女子遭警方攔查，理由是涉嫌「開車滑手機」。（擷取自X@TheOfficerTatum）
美國佛羅里達2月爆出一起誇張執法案件，一名女子開車時遭警方攔下，理由是涉嫌「開車滑手機」。然而女子當場舉起右手，右手肘以下截肢，根本不可能操作手機。更離譜的是，警方最後堅持開罰單，引發社會譁然。
根據《紐約郵報》報導，36歲女子凱特琳（Kathleen Thomas）2月開車行經佛州北迪克西公路（North Dixie Highway），被警員以「分心駕駛」為由攔查。警方一開始十分肯定地說，親眼看到凱特琳「用右手拿著手機並操作」。
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下秒，凱特琳直接伸出右手，只見她右手肘以下截肢，根本沒有手掌與手指，現場氣氛瞬間變得超尷尬。她當場反問警員，「很明顯我沒有滑手機，不如就這樣算了吧？」
警員卻沒有打算放過她，還辯稱「我以為我看到的是右手」。凱特琳則忍不住吐槽，「所以你根本沒看清楚」。警員最後仍開出一張116美元（約新台幣3700元）罰單。
事後凱特琳不滿提出行政訴訟，原訂本月27日開庭，不過涉事警員最後以「證據不足」為由，主動要求撤銷指控，案件才正式落幕。
凱特琳將整段經歷剪成影片上傳TikTok，引發大量網友討論。不少人怒轟警察，「明明看錯還硬要開單」、「這種警察太誇張了」、「這種警察應該要被開除」。
????OUTRAGEOUS BODYCAM VIDEO coming out of Florida - A police officer pulled over a driver for using her phone with her "right hand"— Brandon Tatum （@TheOfficerTatum） May 27, 2026
Officer: “I saw you using your right hand...”
Amputee: holds up missing right hand
Officer: “...see you in court anyway.” ????
h/t @Rightanglenews pic.twitter.com/i5RxHR1lxv
女子當場舉起右手時，右手肘以下截肢，根本不可能操作手機。（擷取自X@TheOfficerTatum）