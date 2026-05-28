川普政府加速施壓古巴 為古巴政權今夏崩潰預做準備 擬定多套軍事應變方案

古巴外長帕里拉（左）26日在紐約聯合國總部與聯合國秘書長古特瑞斯會面。（法新社）

美國Axios新聞網站28日獨家報導，川普政府正為古巴政權可能在今年夏天崩潰預作準備，並已針對局勢失控後的軍事應變方案進行兵棋推演。多位官員透露，川普目前傾向以「和平過渡」推動古巴自由化，現階段將透過「加速主義」策略，分階段以經濟制裁削弱哈瓦那政權。

川普政府對古巴採取「漸進式施壓」，某種程度也是為了爭取時間。由於川普目前外交重心仍放在伊朗談判，尚未全面轉向處理古巴問題。一名高階官員表示：「伊朗問題還沒結束，總統並不急著處理古巴。他希望先把所有能用的手段都用上。」

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報導指出，美國已透過今年一月逮捕委內瑞拉總統馬杜羅的行動，切斷古巴最重要的外部石油支援。此外，川普5月1日簽署行政命令，針對與古巴軍方商業集團「企業管理集團」（GAESA）往來的外國企業祭出「次級制裁」，已導致多家國際礦業、航運業者暫停古巴業務。

美國南方司令部上月已舉行跨部門「桌上兵推」，模擬古巴可能發生的大規模動亂與軍事應對情境。一名官員表示：「所有選項都在考慮範圍內，但目前沒有任何入侵計畫。」兵推內容包含古巴無人機能力，以及夏季高溫、缺電與物資短缺可能引發的社會騷亂。不過，川普陣營也有人士反對深入介入，表明「總統不希望軍隊在古巴境內超過48小時」，擔心派遣地面部隊恐陷入泥淖。

美國國務卿魯比歐近期持續主導對古巴的強硬政策。5月20日古巴獨立日當天，美國司法部公布一份針對古巴前總統勞爾・卡斯楚的聯邦起訴書，指控他涉及1996年擊落救援飛機事件；同一天，美軍南方司令部宣布「尼米茲號」航艦打擊群已進入相關區域。

儘管外界將此與美方過去針對委內瑞拉的「政權更替」操作相提並論，但川普政府官員認為兩者存在重大差異。首先，美國目前尚未找到古巴政權若垮台後可接手的過渡領導人；其次，卡斯楚家族從30年前就開始安排古巴走向分散權力結構，即便針對卡斯楚家族施壓，也未必能迅速改變政局；此外，美國對古巴的禁運政策已寫入法律，總統無法單靠行政命令全面解除制裁，需有國會同意。

Axios指出，川普政府本月宣布將向古巴提供1億美元援助，要求透過天主教會與慈善機構發放，希望向古巴人民展現「如果沒有古巴政府的阻礙，其實生活可以更好」。

對此，古巴外交部長帕里拉批評，美國與魯比歐正在操弄輿論，企圖替未來軍事干預鋪路。中國外交部長王毅美東時間27日在紐約會晤帕里拉時，承諾中方將繼續為古巴主持公道、仗義執言，並強調必須堅持尊重各國主權獨立，反對各種強權霸凌。

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