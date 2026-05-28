彭博：亞洲富裕嬰兒潮世代輕忽交棒傳承 逾3成毫無準備

新加坡最大房地產開發商「城市發展集團」上演父子反目互告的家族內鬥。（彭博檔案照）

根據總部位於日內瓦的一家私人銀行調查，儘管亞洲富裕的嬰兒潮世代希望將財富跨世代傳承，但他們未能與家人討論財富轉移事宜，也未建立正式的治理架構。

彭博28日報導，根據瑞士隆奧銀行（Banque Lombard Odier & Cie SA）的一項研究，在亞太地區受訪的高資產淨值人士中，僅26.9%表示已擬定完整的接班計畫，39.4%則表示完全沒有接班規劃。

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調查顯示，較年長的世代對投資決策保持較大的控制權，但也反映了報告中所形容的，對接班計畫有「一定程度的輕忽」。

全球富裕家庭正準備將數兆美元傳承給繼承人。在亞洲，許多逐漸年邁的企業大亨，正苦惱於該將商業帝國的統治權交給後代，還是聘請外部專業人士來管理。

新加坡首富家族內部的父子反目，凸顯了可能發生的問題；而在香港，房地產世家鄭氏家族的債務危機，則顯示下一代接班人在傳承家族基業時所面臨的困難。

這項調查凸顯世代之間的明顯分歧。只有13.6%的嬰兒潮世代，將所有權與領導權的順利轉移視為首要考量，相較之下，千禧世代與Z世代受訪者將此視為首要考量的比例，則分別為37.4%與30%。

在區域方面，日本、菲律賓、馬來西亞與香港等地，成為對接班準備最不充分的市場，這些地區約有半數受訪者表示，他們要不是沒有接班計畫，就是認為這類計畫不適用於他們。

該研究也點出富裕家庭內部日益擴大的溝通鴻溝。調查顯示，只有5%的嬰兒潮世代認為，缺乏開放的溝通可能造成問題；然而，在Z世代、千禧世代與X世代的受訪者中，分別有30%、32.2%與32.6%將此視為一項重大挑戰。

調查指出，這可能反映出嬰兒潮世代擁有較高程度的自信與主見，或者可能暗示這個較年長族群缺乏開放性。

該銀行於2025年12月至2026年2月期間，調查澳洲、中國、香港、日本、馬來西亞、新加坡、台灣、泰國與菲律賓等地的390多名高資產淨值人士，包括擁有至少100萬美元可投資資產的隆奧銀行客戶。

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