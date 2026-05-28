遭歐盟外交首長爆料「已撤離基輔」 美駐烏克蘭大使館發聲闢謠

美國駐基輔大使館。（法新社）

俄羅斯日前發出警告，要求外國使節撤離基輔，歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）日前稱「美國已撤離」，引發關注。對此，美國駐烏克蘭大使館於今（28日）緊急澄清，駁斥所有「美使館撤離」的不實報導。

據《路透》報導，俄羅斯日前發出警告，要求外交官與外國人於俄軍發動升級攻擊前撤離基輔。卡拉斯在出席賽普勒斯的歐盟會議時向媒體表示，「從烏克蘭方面掌握的消息，所有外國使館都留下來了，歐洲人也都留守，只有美國選擇離開。」

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針對這番言論，美國駐烏克蘭大使館隨即在社群平台X上發文澄清，明確表示：「美國大使館依然開放，運作並無任何改變，其他報導均屬假消息。」

不過，烏克蘭總統澤倫斯基的通訊顧問利特溫（Dmytro Lytvyn）向媒體透露，烏方確實聽聞在週日（24日）俄軍發動大規模空襲期間，部分美國外交官離開了基輔。他同時也對所有堅守基輔、支持烏克蘭的各國使館表達謝意。

對此，美國大使館拒絕評論利特溫的言論，僅透露駐烏大使館臨時代辦戴維斯（Julie Davis）週末將在利維夫（Lviv）出席活動。

The U.S. Embassy is open. There are no changes to our operations and reports otherwise are false. The State Department has no higher priority than the safety and security of Americans and regularly reviews the security posture of Embassy Kyiv. We reiterate our message that… pic.twitter.com/gdkePakita — U.S. Embassy Kyiv （@USEmbassyKyiv） May 28, 2026

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