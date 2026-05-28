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    首頁 > 國際

    遭歐盟外交首長爆料「已撤離基輔」 美駐烏克蘭大使館發聲闢謠

    2026/05/28 18:01 即時新聞／綜合報導
    美國駐基輔大使館。（法新社）

    美國駐基輔大使館。（法新社）

    俄羅斯日前發出警告，要求外國使節撤離基輔，歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）日前稱「美國已撤離」，引發關注。對此，美國駐烏克蘭大使館於今（28日）緊急澄清，駁斥所有「美使館撤離」的不實報導。

    據《路透》報導，俄羅斯日前發出警告，要求外交官與外國人於俄軍發動升級攻擊前撤離基輔。卡拉斯在出席賽普勒斯的歐盟會議時向媒體表示，「從烏克蘭方面掌握的消息，所有外國使館都留下來了，歐洲人也都留守，只有美國選擇離開。」

    針對這番言論，美國駐烏克蘭大使館隨即在社群平台X上發文澄清，明確表示：「美國大使館依然開放，運作並無任何改變，其他報導均屬假消息。」

    不過，烏克蘭總統澤倫斯基的通訊顧問利特溫（Dmytro Lytvyn）向媒體透露，烏方確實聽聞在週日（24日）俄軍發動大規模空襲期間，部分美國外交官離開了基輔。他同時也對所有堅守基輔、支持烏克蘭的各國使館表達謝意。

    對此，美國大使館拒絕評論利特溫的言論，僅透露駐烏大使館臨時代辦戴維斯（Julie Davis）週末將在利維夫（Lviv）出席活動。

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