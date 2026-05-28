求購愛國者飛彈 澤倫斯基同時致信川普、國會

烏克蘭總統澤倫斯基。（路透社）

烏克蘭總統澤倫斯基近日罕見同時致信美國總統川普與國會，呼籲美方提供愛國者防空系統與其攔截飛彈，以抵禦俄軍的彈道飛彈襲擊。他直言彈道飛彈已成俄軍「最後的優勢」，唯有儘速加強空防，外交與和平談判才能發揮作用。

據《路透》報導，澤倫斯基在信中表示，俄軍在週日發動的大規模空襲中，向烏克蘭發射了30枚彈道飛彈，其中更包含2枚可搭載核彈頭的「榛樹（Oreshnik）」中程彈道飛彈。然而，烏克蘭空軍最終僅成功攔截其中11枚，暴露出防空的嚴重短缺。

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愛國者系統是烏克蘭目前擊落俄軍彈道飛彈的唯一手段。澤倫斯基在致川普與美國國會的聯名信中，懇求美方協助保護烏克蘭領空，並強調烏方已準備好採購足量的「愛國者」防空系統與攔截飛彈。

自川普上任後，烏克蘭持續透過歐洲盟國資助的北約「烏克蘭優先需求清單（PURL）」計畫採購飛彈，但交付速度已無法跟上俄飛彈威脅。澤倫斯基感嘆，「對為生存而戰的國家而言，目睹愛國者發射架空無一彈是最痛苦的事」；他在週三（27日）的夜間視訊演說中表示，「同時致信美國總統與國會極為罕見，但當前局勢迫切需要美方採取迅速且有效的行動，讓美國聽見烏克蘭的聲音。」

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