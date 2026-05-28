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    首頁 > 國際

    被川普撤換後證實罹癌 美前司法部長術後轉任白宮AI顧問

    2026/05/28 13:14 編譯陳成良／綜合報導
    美國前司法部長邦迪（Pam Bondi）近日證實罹患甲狀腺癌，並已接受手術治療。（彭博資料照）

    美國前司法部長邦迪（Pam Bondi）近日證實罹患甲狀腺癌，並已接受手術治療。（彭博資料照）

    美國前司法部長邦迪（Pam Bondi）近日證實罹患甲狀腺癌，並已在數週前接受手術治療。這項消息曝光前不久，她才剛被美國總統川普撤換職務。不過，邦迪表示目前仍持續工作，並將加入白宮新成立的人工智慧（AI）顧問團隊。

    根據英國廣播公司（BBC）報導，現年60歲的邦迪是在離開司法部後診斷出罹患甲狀腺癌。她向哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）表示，目前正接受後續治療，但未透露癌症期別與詳細病況。

    邦迪離開司法部時曾表示，未來將轉往私人部門發展。白宮近日則宣布，她將加入總統科技顧問委員會（PCAST），參與人工智慧與科技政策相關事務。

    美國副總統范斯（JD Vance）在聲明中表示，邦迪一直是川普團隊的重要成員，「很高興她將繼續參與政府面對的重要議題」。

    前白宮顧問米勒（Katie Miller）則在社群平台發文表示，邦迪近幾週一直低調接受癌症治療，並形容她「內心善良」。

    根據美國克里夫蘭診所（Cleveland Clinic）資料，甲狀腺癌5年存活率超過98%，多數病例可透過手術與治療獲得良好控制，甚至完全治癒。

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