德國在野黨議員訪台要北京閉嘴 點名台積電設廠攸關德經濟生死

台灣總統賴清德（中）與德國國會友台小組訪問團於5月26日在總統府合影。（圖擷取自總統府）

德國國會跨黨派議員團近日訪問台灣，引發德中台三方外交博弈。在中國外交部發言人毛寧公開表達「反對官方交往」後，隨團訪台的德國最大在野黨「另類選擇黨」（AfD）國會議員克拉夫特（Rainer Kraft）接受《德國之聲》（DW）專訪時強烈反擊。他搬出兩德分裂歷史，痛批北京在內政議題上「雙標」，並強硬喊話要北京「閉嘴」（just be quiet），同時指出台積電設廠已攸關德國未來的經濟生死。

搬出冷戰歷史反擊中方干涉 並要北京保持安靜

根據《德國之聲》報導，克拉夫特在台北接受專訪時指出，北京長期要求他國不得干涉中國內政，但回顧35年前東西德分裂時期，中華人民共和國曾深度介入德國內政並在東柏林設立大使館，對當時德國內部關係毫不在意。他直言，中方此種雙重標準的抗議應當停止，並要求北京「保持安靜」。另類選擇黨目前在德國全國民調中位居第一，雖然其黨內不少人士展現親中、親俄立場，克拉夫特的挺台作風仍在德國政壇引發高度關注。

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美德外交與經濟官員近期正針對半導體產業鏈進行深度對接，克拉夫特指出，他正積極說服黨內同志改變對中台局勢的看法，而台積電（TSMC）在德勒斯登的半導體晶圓廠投資案就是最佳實證。他分析，與中國企業在德國進行掏空式收購、並將技術轉移回中國的作法不同，台灣企業是真正進入德國投資並創造數千個高薪工作機會。

克拉夫特強調，德國當前經濟疲弱，未來發展將高度取決於人工智慧、數據中心與半導體產業，因此與台灣的合作已攸關德國經濟的生死，德國絕不能錯過台灣這項戰略機遇。

此次訪台的德國國會友台小組於5月26日會晤台灣總統賴清德。小組主席徐德分（Till Steffen）向賴總統表示，民主社會之間的正常交流不容第三方干涉，且對台灣最大的威脅是世界各國選擇「視而不見」。

徐德分坦言，隨著中俄等威權國家施加壓力，加上美國在川普重返白宮後顯得不再絕對可靠，德國必須尋求與台灣、日本等民主夥伴深化正常交流，以共同防禦地緣政治秩序遭到顛覆。目前中國駐柏林大使館尚未對德國議員的強硬言論作出進一步的正式回應。

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