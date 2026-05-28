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    首頁 > 國際

    Quad重申推動北韓無核化 平壤強硬回嗆：永遠不可能！

    2026/05/28 14:01 即時新聞／綜合報導
    澳印日美「四方安全對話」外長會議近日強調，將持續推動北韓無核化。圖為可搭載核彈頭的北韓新型洲際彈道飛彈。（法新社資料照）

    澳印日美「四方安全對話」外長會議近日強調，將持續推動北韓無核化。圖為可搭載核彈頭的北韓新型洲際彈道飛彈。（法新社資料照）

    澳洲、印度、日本和美國組成的「四方安全對話」（Quad）外長會議近日強調，將堅定推動北韓無核化。對此平壤28日反駁稱，北韓無核化將永遠不會達成。

    韓聯社報導，北韓外交部發言人28日回應北韓中央通信社（KCNA，朝中社）記者提問時表示，「北韓明確重申，朝鮮民主主義人民共和國（北韓）的無核化將絕對、永遠不會存在。」

    發言人進一步譴責，「質疑我國行使合法的主權權利，並鼓動所謂的無核化，證明了四方安全對話實際上只是美國推行單邊霸權戰略的政治外交工具。」

    四方安全對話外長會議26日在印度新德里舉行，是澳印日美自2024年9月以來第3度舉行此類會議。

    澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）、印度外長蘇杰生（S. Jaishankar）、日本外相茂木敏充，以及美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）會後發表聯合聲明，重申實現北韓無核化的決心。

    外長會議召開之際，美國與伊朗正就一項潛在的協議展開談判，以結束雙方3個月來的衝突，以及重新開放荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）。

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