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    美國華盛頓州化學槽爆炸升至11死 恐成該州史上最致命工業事故

    2026/05/28 11:48 即時新聞／綜合報導
    美國華盛頓州1間紙漿工廠發生化學儲存槽爆炸事故，造成重大傷亡，死亡人數可能上升至11死。華盛頓州長佛格森坦言，這起事件可能是該州現代史上最致命的工業事故。（路透）

    美國華盛頓州1間紙漿工廠發生化學儲存槽爆炸事故，造成重大傷亡，死亡人數可能上升至11死。華盛頓州長佛格森坦言，這起事件可能是該州現代史上最致命的工業事故。（路透）

    美國華盛頓州西南部1間紙漿工廠26日發生化學儲存槽爆炸事故，造成重大傷亡。當局表示，此事件9名失蹤者已被推定為死亡，華盛頓州長佛格森（Bob Ferguson）坦言，這起事件可能是華盛頓州現代史上最致命的工業事故。

    綜合外媒報導，此事件發生在位於華盛頓州西南部的遠野市（Longview），日本製漿造紙與液體包裝公司「Nippon Dynawave Packaging」廠區的1座化學品儲存槽在當地時間26日上午7點15分破裂，隨後發生爆炸並坍塌，導致廠區人員死傷。這起事件目前造成2死7傷，另外有失蹤的9人已被推定死亡。

    考利茲郡（Cowlitz）消防局長戈德斯坦（Scott Goldstein）27日在記者會中表示，搜救人員已搜索了所有可搜索區域，仍不清楚失蹤9人身在何處，因此自從27日早上開始，已宣布此事件從「救援」轉為「善後處理」。

    戈德斯坦指出，儲存槽的容量約有90萬加侖，破裂當下裝滿約60％的「白液」，「白液」是由氫氧化鈉和硫化鈉組成、用於分解木材的強鹼液體。

    從現場照片可看到，儲存槽部分坍塌並倒向一側，側面被撕開一個大洞。官員研判，儲存槽至少洩漏超過50萬加侖的白液。當局表示，儲存槽破裂並未影響遠野市的空氣和飲用水安全，不過當局也提到，有部分污染物已流入河中，檢測工作仍在進行中，警告居民應遠離溝渠和堤防。

    華盛頓州長佛格森表示：「我們正在做好準備，這很可能成為華盛頓州現代史上最致命的工業事故。如此規模的悲劇，對個人、家庭和社區的影響都太過巨大。」

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