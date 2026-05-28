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    首頁 > 國際

    「海外黑手檔」官網啟動！ 收集中共滲透全球打壓異己案例

    2026/05/28 11:27 即時新聞／綜合報導
    旅居義大利的中國異見人士李穎和人權組織「保護衛士」發起「海外黑手檔」倡議。（擷取自官網）

    旅居義大利的中國異見人士李穎和人權組織「保護衛士」發起「海外黑手檔」倡議。（擷取自官網）

    隨著歐美多國政府日益警惕中共將審查、監控與恐嚇模式延伸至海外，西班牙人權組織「保護衛士」（Safeguard Defenders）和旅居義大利的中國異議人士李穎發起「海外黑手檔」倡議並成立官網，針對海外華人、異議者、記者及其家屬等開放匿名案例提交，透過建立系統性檔案，將「零散恐懼變成可追責的記錄」。

    《美國之音》報導，李穎更廣為人知的是其X帳號「李老師不是你老師」，他稱自己過去親歷許多跨國鎮壓，周圍多人也在承受恐懼，希望透過「海外黑手檔」打破這種沉默。

    李穎2022年因報導和聲援中國「白紙運動」爆紅，因此成了中共跨國鎮壓目標，包括他在海外的個人隱私被曝光、銀行帳戶被凍結，社交媒體帳號長期受到大規模攻擊，關注他帳號的網友也被公安排查，他在中國家人多次遭公安等上門施壓，甚至，在義大利，也有受中國大使館指使的人上門恐嚇、威脅他「持續好幾年。」

    李穎表示，針對義大利今年3月以國家安全為由，驅逐8名涉嫌參與對他跨國鎮壓行動的中國公民，「我當時非常振奮」，他認為義大利警方的行動是一個指標，為其他國家處理類似案例提供重要參考價值。

    「保護衛士」中國事務主任勞拉（Laura Harth）指出，中共跨國鎮壓的對象不只於知名異議人士，也波及普通人。她以自身為例，是長居義大利的比利時公民，但因參與揭露中國跨國鎮壓機制，也被中共網軍攻擊，被AI惡意生成色情偽造圖片。「幾乎每個人都被迫要做二選一的選擇題——要麼接受官方喜歡的敘事，要麼承擔相應後果」，基於此原因，建立「海外黑手檔」讓海外華人留下日常所遭受中共長臂威脅下的紀錄。

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