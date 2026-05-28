韓籍貨輪荷姆茲爆炸！南韓外交部召伊朗大使抗議 德黑蘭拒認錯道歉

南韓海運公司韓新遠洋旗下貨輪「Namu」號本月在荷姆茲海峽爆炸起火。（路透資料照）

南韓海運公司韓新遠洋（HMM）旗下貨輪「Namu」號本月在荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）爆炸起火。調查結果出爐後，南韓外交部第一次官樸潤柱27日召見伊朗駐南韓大使科澤奇（Saeed Koozechi）當面提出抗議；科澤奇則轉達了德黑蘭堅持未涉入事件的立場。

韓聯社報導，樸潤柱27日召見科澤奇，雙方會面持續約40分鐘。科澤奇離開外交部大樓時，透過翻譯人員向記者否認了伊朗涉入南韓船隻在荷姆茲海峽遇襲一事，強調「絕對沒有介入」。

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科澤奇還表示，願以個人名義就南韓船隻受損一事表達遺憾。但當記者追問是否認同韓方調查結果？以及伊朗政府是否有意道歉？科澤奇堅決否認，並稱應警惕敵對國家發起的「假旗行動」（false flag operation）。假旗行動意指「偽裝身分、嫁禍他人以誤導外界」。

科澤奇續稱，目前中東地區緊張局勢是「美國政府和以色列猶太復國主義政權行為所導致」。他還提及伊朗南部米納卜市（Minab）一所小學遭轟炸事件，並說「不能排除這是美國欺騙性行動所導致」。韓聯社分析，科澤奇此言似乎暗示襲擊「Namu」號的行動或與美國有關。

樸潤柱27日公布南韓貨輪「Namu」號在荷姆茲海峽遇襲事件的調查結果時表示，多項證據均指向伊朗當局，稱將召見伊朗駐南韓大使，就南韓船隻遇襲表達強烈抗議，並要求德黑蘭採取負責任措施。

南韓貨輪「Namu」號本月在荷姆茲海峽爆炸起火。（法新社資料照）

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