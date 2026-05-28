密謀殺害伊朗裔美國記者 男子遭判10年監禁

洛德霍特承認參與謀殺伊朗裔美國記者阿里內賈德的陰謀後，於27日在美國被判處10年監禁。圖為阿里內賈德。（法新社）

洛德霍特（Jonathan Loadholt）承認參與謀殺伊朗裔美國記者的陰謀後，於27日在美國被判處10年監禁。他密謀殺害的阿里內賈德（Masih Alinejad），是伊朗的知名批評者。

根據《法新社》報導，洛德霍特於2024年11月被捕，並承認參與了針對阿里內賈德（Masih Alinejad）的陰謀，罪名包括跟踪和洗錢。

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洛德霍特和里維拉（Carlisle Rivera）被控收受10萬美元（約台幣314萬元），意圖謀殺居住在美國的阿琳娜賈德。里維拉於1月承認僱用兇手殺人罪，被判處15年有期徒刑。

美國司法部表示，謀殺阿里內賈德的計劃是由伊朗政府下令的。負責國家安全的美國助理司法部長艾森伯格（John Eisenberg）說「伊朗試圖在美國謀殺1名美國記者，僅僅因為她揭露了該政權的諸多暴行中的幾項。」

值得注意的是，嫌疑人沙克里（Farhad Shakeri）仍在逃。他是居住在伊朗的阿富汗人，被指控代表伊朗革命衛隊招募另外兩名男子。

阿里內賈德是伊朗當局最知名的異議人士之一，多年來她一直推動伊朗廢除強制佩戴頭巾的規定。她於2009年離開伊朗。

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