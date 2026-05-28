美日重申台海和平重要 美國務院：反對片面改變現狀

美國國務院今天回覆中央社記者指出，華府對台海和平與穩定擁有持久利益，反對任何片面改變現狀的行為，盼兩岸和平解決分歧。示意圖。（法新社資料照）

美國國務卿盧比歐本週與日本外相茂木敏充會面，日方會後表示，雙方重申台灣海峽和平穩定的重要性。美國國務院今天回覆中央社記者指出，華府對台海和平與穩定擁有持久利益，反對任何片面改變現狀的行為，盼兩岸和平解決分歧。

外媒報導，盧比歐（Marco Rubio）與茂木敏充26日於印度舉行的「四方安全對話」（Quad）會議期間進行場邊會晤。茂木敏充會後表示，「我們就印太區域情勢與安全環境交換意見，包括關於中國的各項挑戰。在此脈絡下，我們也重申台灣海峽維持和平與穩定的重要性」。

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盧比歐在Ｘ平台發文寫道，在美國總統川普（Donald Trump）領導下，「我們迎來美日關係的新黃金時代，維護自由、開放的印太地區，也為該區域帶來和平與繁榮」。他和茂木敏充會面，討論如何在推動雙邊及「四方安全對話」合作之際，持續保持這股趨勢。

對於記者詢問雙方在會談中是否有討論台灣議題，國務院一名發言人透過電子郵件以背景方式回應表示，美國持續對台海和平與穩定擁有持久的利益，並反對任何單方面改變現狀的行為，特別是透過武力或脅迫。

在中國對台軍事威脅不斷之際，發言人表示，「我們期望兩岸分歧以和平方式解決，不受脅迫，並以兩岸人民都能接受的方式進行」。

「四方安全對話」由澳洲、印度、日本和美國組成。這4國的外長本週稍早在印度新德里舉行會談，外媒報導，這4個國家都對中國影響力擴大感到憂慮。

「四方安全對話」外長會議聯合聲明指出，對東海及南海局勢仍深感關切，並重申強烈反對任何破壞穩定或單方面的行動，包括透過武力或脅迫行為威脅該區域的和平與穩定。

聲明寫道，「我們對危險和具脅迫性的行為表達嚴重關切」，這包括干擾離岸資源開發、反覆阻撓航行與飛越自由，以及軍機、海岸巡防和海上民兵船隻的危險舉措，特別是在南海不安全地使用水砲及衝撞或阻擋等行為。

聲明也指出：「我們對爭議島礁的軍事化舉措深感關切。」

中國近年在南海填海造陸與軍事升級的行動已引起國際關注。

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