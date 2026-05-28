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    首頁 > 國際

    英前駐美大使未通過國安審查 外媒爆與中國財長藍佛安有關

    2026/05/28 09:42 即時新聞／綜合報導
    英國前駐美大使曼德森引發的政治風暴持續延燒，外媒最新消息指出，審查單位之所以拒絕曼德森的安全許可，是因為曼德森與中國、俄羅斯和以色列高層人士的聯繫。（美聯社）

    英國前駐美大使曼德森引發的政治風暴持續延燒，外媒最新消息指出，審查單位之所以拒絕曼德森的安全許可，是因為曼德森與中國、俄羅斯和以色列高層人士的聯繫。（美聯社）

    英國前駐美大使曼德森引發的政治風暴持續延燒，他先是捲入美國已故性犯罪富豪艾普斯坦醜聞並在去年遭解職，後續又被爆他在就任大使前就未通過國安審查，且主要是因為與中國的關係。外媒最新消息更指，讓審查單位對曼德森產生高度疑慮的原因，除了中國現任財政部長藍佛安，也包含俄羅斯寡頭富豪德里帕斯卡（Oleg Deripaska），以及與以色列前軍事情報局局長海曼（Tamir Hayman）等人的關係。

    外媒先前報導，英國首相施凱爾（Keir Starmer）於2024年底任命曼德森（Peter Mandelson）出任美國大使，後續卻爆出曼德森與已故性犯罪富豪艾普斯坦私交甚篤，曼德森也因此遭解職。不過之後外媒又有消息指出，曼德森在就任大使前就未通過國安審查，且主要癥結在他與中國的關係。

    《衛報》最新報導則引述數名知情人士說法指出，審查單位之所以拒絕曼德森的安全許可，是因為曼德森與中國、俄羅斯和以色列高層人士的聯繫。知情人士稱，在曼德森及將就任駐美大使前，英國安全審查機構就將曼德森與藍佛安、德里帕斯卡、海曼等人的關係列為關注重點。

    報導指出，雖然不清楚曼德森與藍佛安是何時、在什麼情況下產生連結，但審查單位注意到，兩人曾一年交談「數次」。且在2024年底前的12個月，曼德森與藍佛安似乎未曾交談。

    報導提到，在安全審查還未結束前，2025年1月英國外交部就開始與曼德森分享機敏資訊、為他舉行業務簡報，內容涉及中國與英中關係。施凱爾今年1月訪問中國時，中方更是由藍佛安出面接機。

    此外，去年1月藍佛安也曾與英國財政大臣里夫斯（Rachel Reeves）在北京會談，去年4月藍佛安也與里夫斯在華府國際貨幣基金（IMF）會議期間會面。這些情況也將讓政府遭受質疑，曼德森是否介入其中、是否涉及利益衝突。

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