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    首頁 > 國際

    嗆伊朗別拖！川普：我不在乎期中選舉

    2026/05/28 09:51 即時新聞／綜合報導
    美國總統川普27日表示，並不擔心與伊朗長期衝突所帶來的政治後果。（路透）

    美國總統川普27日表示，並不擔心與伊朗長期衝突所帶來的政治後果。（路透）

    美國總統川普27日表示，並不擔心與伊朗長期衝突所帶來的政治後果，強調若伊朗領導層認為今年11月舉行的期中選舉可能迫使他達成協議，將是嚴重誤判。

    綜合媒體報導，川普27日在白宮內閣會議上駁斥戰爭將對美國國內政治造成衝擊，「你們知道嗎，他們以為能拖垮我，心想『我們只要撐過去就好，他還有期中選舉』。」

    他說：「我不在乎期中選舉。看看昨晚發生什麼，那就是期中選舉的前奏，懂的都懂。」川普指的是他所支持的參選人在共和黨德州參議員初選中勝出一事。

    近月，共和黨參院高層苦勸川普，希望他支持現任聯邦參議員柯寧（John Cornyn）連任，而不是醜聞纏身的德州檢察長派克斯頓（Ken Paxton）。然而川普26日仍表態力挺派克斯頓，後者也從初選的決選勝出。

    川普補充，他有信心美國很快會達成協議並結束伊朗戰爭，但也警告目前華府對條件仍不滿意。

    川普最初曾表示，戰爭將持續4至6週，但如今已接近第4個月。美國選民對高物價的不滿日益升高，尤其是汽油價格，這也增加了川普與共和黨的政治壓力。外界普遍預期，共和黨恐難以保住眾議院控制權，甚至參議院都將面臨挑戰。

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