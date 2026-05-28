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    首頁 > 國際

    不滿意美伊協議！川普強調不排除動武 嗆持續制裁伊朗

    2026/05/28 07:38 即時新聞／綜合報導
    美國總統川普27日表示，對美伊協議內容仍不滿意，目前也不會考慮放寬制裁伊朗。（歐新社）

    美國總統川普27日表示，對美伊協議內容仍不滿意，目前也不會考慮放寬制裁伊朗。（歐新社）

    美國總統川普27日在內閣會議上透露，儘管他對協議內容仍不滿意，但德黑蘭迫切希望達成協議；川普也表示，目前不考慮放寬對伊朗的制裁，也不排除再對伊朗動武的可能性。

    綜合媒體報導，川普27日在白宮舉行內閣會議並接受媒體提問。被問及目前和伊朗談判的情況，他表示，「我認為我們進展非常順利，他們開始向我們提供那些他們必須交出的東西」。

    話鋒一轉，川普強調他對協議內容仍不滿意，「伊朗有強烈意願，他們非常希望達成協議。到目前為止，他們還沒辦法做到。……我們對此（協議）並不滿意，但我們終究會滿意。要嘛如此，要嘛我們就只能把事情做完。」

    川普補充，如果伊朗照做，那很好，但如果他們不肯，美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）「就會去徹底解決他們」。

    談及是否會讓俄羅斯或中國接收伊朗的濃縮鈾庫存，川普表示，「不，我不會感到放心」。

    針對媒體提問，美國是否正考慮放寬對伊朗的制裁，允許其將原油銷往市場，川普回應稱，目前沒有談到放寬任何制裁或提供資金的部分。

    川普說，「我們掌控著他們（伊朗）聲稱屬於他們的資金。……當他們表現得當、做正確的事時，我們才會把錢交給他們，但目前我們不會這麼做。」

    同時，川普強調，荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）將對所有人開放，這是正在談判中的一部分，美國將會監控荷莫茲海峽的情況。「它是國際水域，沒有人可以控制它。」

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