擺脫仿生迷思！杜克大學研發「百眼巨人」機器人 零死角全向移動

美國杜克大學正在開發的機器人「阿古斯」即將面世，其「動態對稱」能力使其得以瞬間朝任何方向移動。（美聯社）

美國杜克大學（Duke University）正在開發的一款機器人即將面世，它能以任何方向來面對世界。

美聯社27日報導，機械工程與材料科學助理教授陳伯遠（Boyuan Chen）及其團隊，並未試圖透過打造外型像人、狗或昆蟲的機器人，來模仿大自然的對稱形狀，而是將重點置於動作的一致性上，他稱之為「動態對稱」（dynamic symmetry）。

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研究成果就是以神話中百眼巨人為名的「阿古斯」（Argus）。這款圓滾滾的機器人，其中央核心向外輻射出20條伸縮腿，腿上裝有深度感測攝影機。由於沒有前後或上下的區別，它可以瞬間朝任何方向移動。

陳伯遠指出：「我們不是測量你的腿是如何排列在身體不同部位周圍，而是測量你能多快朝任何方向移動。」「誰說如果我們要一個能以最有效方式幫助我們的機器人，它就必須長得像我們？」

在實驗中，阿古斯成功穿越沙灘與森林矮叢，翻越障礙物，並在被推擠後能自行穩定。它可以利用腿部交替進行支撐和推擠的動作，在平行的磚牆之間攀爬。即使一個或多個馬達故障，或是有腿部斷裂，它仍能繼續運作。

參與研究的研究生兼共同作者劉嘉勛（Jiaxun Liu，譯音）表示：「看著阿古斯移動，跟看我們研究過的任何其他機器人都不一樣。」「當我們第一次看到它在樹林和崎嶇地形中穿梭，即使遭遇嚴重碰撞也沒問題時，我們就知道這非同凡響。」

這項關於阿古斯的研究，27日在《科學機器人學》（Science Robotics）期刊線上發表。

做為研究的一部分，研究人員開發一種名為「動態等向性」（dynamic isotropy）的新設計原則，即根據機器人在各個方向加速的均勻程度，以0到1的等級為其評分。目前使用的大多數機器人，包括人形機器人與無人機等，得分都低於0.6。阿古斯則獲得0.91分。

陳伯遠表示，當機器人能在每個方向都同樣出色地加速時，它就不再需要以任何特定方式來面對世界。他希望能以相同的原則，引導搜救機器人、水下或飛行載具，或是具備抓取物體能力的機器人的開發。

他說：「與其打造一隻看起來像人類手的機器手……一種想法是讓阿古斯本身成為那隻手，它可以朝任何方向操縱物體。」「我們可以傳遞給世界其他地方的知識，遠比建造現有的機器人，或複製現有物種要深刻得多。」

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