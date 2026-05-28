北韓試射自家版海馬士　AI導引巡弋飛彈劍指南韓

北韓日前測試自家版的海馬士（HIMARS）多管火箭系統，另以機動發射車發射據稱採用AI導引的戰術巡弋飛彈；北韓官媒稱這款巡弋飛彈很快會部署至兩韓邊境，用於極精準打擊。

南韓聯合參謀本部表示，26日下午偵測到北韓自平安北道定州一帶朝西海（黃海）方向發射數枚短程彈道飛彈，並同時發射多管火箭。

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北韓官方的中央通信社（KCNA）報導，北韓測試多款為現代戰爭設計、提升實戰能力的戰術彈道飛彈、火箭及巡弋飛彈，這些測試評估戰術彈道飛彈上「特殊任務彈頭」的威力、長程多管火箭的可靠性，以及由人工智慧（AI）導引的戰術巡弋飛彈精準度。

華爾街日報引述武器專家指出，北韓官媒公布的照片顯示，新系統的配置與彈藥裝填機制，與美國的海馬士（HIMARS,高機動性多管火箭系統的縮寫）十分相似。北韓已於去年一次閱兵中首次公開這款系統。

另由不同型式的機動發射車所發射的戰術巡弋飛彈，北韓宣稱，這些飛彈採用由AI驅動的導引瞄準技術，還說這些飛彈很快將部署到南韓邊境附近，能對約97公里範圍內的任何目標進行極精準打擊。

北韓靠日益擴大的核武庫做為阻止外部軍事攻擊的嚇阻力量，但傳統武力仍待升級，而這也是金正恩新一輪5年武器發展計畫的重點之一；相關計畫還包括提升海軍能力與改善偵察衛星。

金正恩今年2月時曾表示，北韓的600公釐多管火箭系統採用人工智慧技術；去年他則視察據稱搭載AI技術的自殺式無人機。

有南韓官方背景的智庫「韓國統一研究院」（KINU），院內北韓事務高級研究員洪珉（Hong Min，音譯）表示，北韓仿製海馬士系統，顯示金正恩試圖提升前線作戰能力的同時，也想日後能繼續對俄出口武器。（編譯：陳亦偉）1150528

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