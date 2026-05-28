徒手抓黑蛇影片瘋傳！美衛生部長鋸鯨魚頭、藏熊屍詭異行徑引熱議

美國衛生部長小羅勃甘迺迪在社群平台發布徒手抓黑蛇的影片，讓他過去常與動物發生的奇異事件再度成為焦點。（路透檔案照）

一段美國衛生部長小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）徒手抓起兩條扭動黑蛇的爆紅影片，讓他過去常與動物發生的奇異事件再度成為關注焦點。

法新社27日報導，小羅勃甘迺迪是一位不尋常的政府首長，他因遊走於陰謀論邊緣的極端觀點而備受爭議。他曾質疑疫苗的效力，將兒童預防接種與自閉症做出錯誤連結，並堅稱公共飲水中的氟化物是不安全的。

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此外，關於小羅勃甘迺迪與動物有關的古怪行徑，也層出不窮，凸顯他古怪的形象。

2024年，小羅勃甘迺迪在一段影片中坦承，10年前他曾將一隻死去的幼熊與一輛腳踏車，放在紐約市中央公園（Central Park），將其偽裝成一起自行車意外。

他聲稱，他是在紐約上州發現這隻被車撞死的熊，原本將牠放在車上打算剝皮，但後來放棄。這起案件曾讓當局困惑多年。

根據他女兒轉述的故事，小羅勃甘迺迪也曾以電鋸切下一隻被沖上麻州海岸的死鯨魚的頭。

她說，他隨後將鯨魚頭綁在家庭休旅車的車頂上帶回家，想要研究牠的頭骨。

而在2026年出版的傳記中，小羅勃甘迺迪聲稱，他曾切下一隻被路殺的浣熊的陰莖，以便日後研究。

在另一起事件中，據紐約時報報導，在小羅勃甘迺迪抱怨記憶力衰退後，一名醫師在他的大腦中發現一隻死掉的寄生蟲。他聲稱自己已經康復，沒有留下任何後遺症。

這些故事似乎都沒有讓小羅勃甘迺迪感到尷尬。他的父親羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy），在1968年競選總統時遭到暗殺。

華盛頓郵報專欄作家海瑟（Monica Hesse）寫道：「他與動物之間擁有一種我們大多數人只能夢想的關係。雖然惡夢也是一種夢。」

在最新的動物奇遇中，小羅勃甘迺迪26日在社群平台X發布一段影片。在片中，他從一個戶外露台的角落，抓住兩條細長黑蛇的尾巴，將牠們拎起。

他穿著襯衫打著領帶，舉起扭動的蛇並露出微笑。

在某個時刻，他似乎被其中一條蛇咬了一口，而鏡頭外傳來一名女子的聲音說：「鮑比，鮑比，拜託（Bobby, Bobby, please）。」

小羅勃甘迺迪的圖文說明寫道：「雪柔為將一對黑遊蛇（Black Racers）從奧茲（Oz）醫生的露台移走而歡呼。」顯然是指他的妻子、女演員雪柔‧海恩斯（Cheryl Hines）。

梅赫梅特‧奧茲（Mehmet Oz）是聯邦醫療保險與醫療服務中心（CMS）的負責人，該機構隸屬於小羅勃甘迺迪領導的衛生部。

根據美國國家公園管理局（National Park Service）網站的資料，在佛羅里達州常見的黑遊蛇「無毒，而且只要不被打擾，對人類是無害的」。

佛羅里達州魚類與野生動物保護委員會（Florida Fish and Wildlife Conservation Commission）呼籲民眾給予野生動物「空間」，「蛇通常會盡量避免與人接觸」。

小羅勃甘迺迪抓蛇影片：

Cheryl cheerleads the removal of a pair of Black Racers from Dr Oz's patio. pic.twitter.com/A0iiRzOeIF — Robert F. Kennedy Jr （@RobertKennedyJr） May 26, 2026

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