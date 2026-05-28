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    金髮飄逸水牛「川普」不用被殺來當祭品了 政府出手救命

    2026/05/28 00:22 國際新聞中心／綜合報導
    孟加拉一頭因擁有飄逸金髮，而被暱稱為「唐納．川普」的水牛，在爆紅後逃過被獻祭的命運，將改由國家動物園收容照料。（法新社檔案照）

    孟加拉一頭因擁有飄逸金髮，而被暱稱為「唐納．川普」的水牛，在爆紅後逃過被獻祭的命運，將改由國家動物園收容照料。（法新社檔案照）

    孟加拉一頭因擁有飄逸金髮，而被暱稱為「唐納．川普」（Donald Trump）的水牛，在爆紅後逃過被獻祭的命運，將改由國家動物園收容照料。

    法新社27日報導，擁有1.7億人口的南亞國家孟加拉以穆斯林佔多數，將於28日慶祝「宰牲節」（Eid al-Adha）。

    這頭重達700公斤、頭頂飄逸淺色毛髮且神似美國總統川普招牌髮型的罕見白化水牛，原定當天被宰殺以慶祝該節日。

    然而，就在牠面臨屠宰的幾個小時前，政府出手介入，拯救了這隻在網路上爆紅的水牛。

    國家動物園館長拉赫曼（Atiqur Rahman）表示，這隻水牛會受到妥善的照顧。「我們已經為這頭白化水牛指定專屬牛舍，並指派一名照護員」，「牠將接受2週的隔離檢疫」。

    孟加拉民眾紛紛湧入，爭相與這位意外爆紅的社群媒體明星拍照。

    這頭水牛的前飼主、38歲的米里達（Zia Uddin Mridha）說，他的哥哥因為牠「與眾不同的毛髮」，而將牠命名為「川普」。

    米里達表示，源源不絕的好奇遊客，包括社群媒體粉絲、旁觀者和兒童，都渴望來一睹這隻水牛的風采，但他在宰牲節前將牠出售。

    在政府下令必須饒這頭水牛一命後，警方隨即採取行動。收容該水牛的達卡（Dhaka）克拉尼甘傑（Keraniganj）警察局局長古杜斯（Mohammad Ruhul Quddus）告訴法新社：「畜牧部門要求我們從飼主那裡帶走這頭水牛，因為牠是罕見動物」，「他們說這頭白化水牛還很年輕，還可以再養好幾年。」

    在宰牲節期間，預計將有超過1200萬隻牲畜，包括山羊、綿羊、牛與水牛等被獻祭，這也是許多貧困家庭難得能享用肉食的機會。

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