美大使籲西班牙防堵華為等中企 勿讓北京滲透關鍵技術領域

美國駐西班牙大使李昂警告，西班牙在深化與中國的關係時，必須將其排除在數據、國防與電信等北京試圖主導的關鍵領域之外。（歐新社檔案照）

美國駐西班牙大使李昂（Benjamin Leon）27日警告，西班牙在深化與中國的關係時，必須非常謹慎，將其排除在數據、國防與電信等北京試圖主導的關鍵領域之外。

路透報導，在今年2月上任以來的首批公開演說中，李昂對西班牙部分公共合約被授予與中國科技巨擘華為（Huawei）合作的公司，表達擔憂。華府指華為對美國國家安全構成「不可接受的風險」。

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李昂說：「我認為這並未達到西班牙與美國交換（資訊）的安全等級。如果西班牙能確保將中國排除在關鍵領域之外，為什麼不（與北京）談判呢？但我看到他們正開始滲透關鍵領域，西班牙必須對此非常小心。」

他表示：「中國尋求主導關鍵技術。它利用不公平的貿易行為與經濟脅迫，來擴張其戰略影響力。這對我們的供應鏈、研究與安全，構成真正的風險。」他呼籲歐洲保護其研究、智慧財產權與民主價值。中國已在多個場合否認華府關於不公平行為與從事間諜活動的指控。

美國總統川普與西班牙左派政府的關係，一直處於緊繃狀態，原因是馬德里拒絕遵守北大西洋公約組織（NATO）成員國將國防支出提高至國內生產毛額（GDP）5％的承諾，也拒絕讓美國在伊朗戰爭中使用其軍事基地與領空。今年10月，川普暗示，他可能會因為西班牙未能提高國防支出，而對其實施經濟制裁。

李昂表示，西班牙讓川普感到「挫折」，要如何採取下一步行動，完全取決於川普，但他認為，美國不太可能對西班牙實施經濟或軍事制裁。「在我看來，西班牙與美國之間總會達成妥協……無論如何，我們都會找到繼續合作並改善雙邊關係的方法。」

李昂將位於西班牙南部的羅塔（Rota）與摩倫（Moron）美西海軍基地，形容為「我們集體防禦的基礎」，「我們生活在非常危險的時代。歐洲必須準備好自我防衛。美國將會與其並肩作戰。」

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