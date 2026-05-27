美伊達成重啟荷姆茲初步協議？白宮駁伊朗官媒「純屬捏造」

伊朗國家電視台報導，德黑蘭與美國達成協議，將在1個月內讓荷姆茲海峽的航運恢復至戰前水準，美國也將結束對伊朗航運的海上封鎖，並自伊朗周邊撤軍，但隨即遭美方否認。（路透）

伊朗國家電視台27日報導，德黑蘭與美國達成一項框架協議，將在1個月內讓荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）的航運恢復至戰前水準，美國也將結束對伊朗航運的海上封鎖，並自伊朗周邊撤軍。報導傳出後，油價隨即下跌超過5%。但美國予以否認，白宮在社群平台發表聲明，指其「純屬捏造」。

路透報導，伊朗國家電視台聲稱，已取得美伊雙方為結束戰爭而談判的諒解備忘錄（MOU）非正式草案，但尚未定案，且未必會達成共識。恢復荷姆茲海峽通行的框架排除軍用船隻，並設想伊朗與阿曼合作，管理通過海峽的船舶交通，德黑蘭在沒有「具體查證」的情況下，不會採取任何行動。

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此外，草案並未提及美國要求解除的伊朗核計畫。

這篇報導是朝向達成協議邁進的最新訊號。儘管德黑蘭與華府公開的立場截然不同，且國營電視台概述的條款並未滿足美國的所有要求。

在美國總統川普上週對戰爭即將結束表達樂觀態度後，美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）26日表示，可能還需要幾天時間。

主要癥結點包括重新開放與管理在衝突前承載全球5分之1石油與液化天然氣（LNG）運輸的荷姆茲海峽，以及解除伊朗的核能力。

目前仍不清楚伊朗國家電視台提到的美軍撤退具體情況為何。美軍目前約有1萬5000名官兵執行對伊朗的封鎖，並在包括卡達、阿拉伯聯合大公國與巴林等波斯灣國家的基地，部署數千名額外兵力。

搭載數千名水手與陸戰隊的美國海軍艦艇定期穿越該地區，並停靠於阿曼等港口。五角大廈並未立即回應置評請求。

伊朗消息人士聲稱，核議題將在第二輪談判中討論，但這對川普的部分核心支持者來說，恐怕難以接受。川普一再重申，瓦解伊朗核計畫以防止德黑蘭發展核武，是這場戰爭的關鍵目標。伊朗則堅稱，該計畫僅作和平用途。

27日稍早，伊朗最高國家安全委員會副秘書巴格瑞卡尼（Ali Bagheri Kani），在莫斯科首屆國際安全論壇場邊向記者表示，重啟海峽仍是癥結所在，「只要還沒有在所有問題上達成共識，我們就認為沒有達成任何協議。」

儘管和平談判持續進行，美國26日仍對伊朗南部霍爾木茲甘（Hormozgan）的飛彈陣地與企圖佈雷的船隻，發動一系列所謂的防禦性打擊。伊朗外交部表示，這些打擊「嚴重違反」實施近7週的停火協議。

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