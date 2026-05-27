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    美油價跌破90美元！傳伊朗1個月恢復荷姆茲航運 專家：至少需4個月

    2026/05/27 22:55 編譯魏國金／台北報導
    傳伊朗1個月內將恢復荷姆茲航運至戰前水準。（路透）

    傳伊朗1個月內將恢復荷姆茲航運至戰前水準。（路透）

    CNBC報導，在傳出伊朗與美國達成協議，在1個月內將荷姆茲海峽的商業航運恢復至戰前水準後，美國油價27日重挫逾4%，每桶跌破90美元。

    西德州中級原油期貨（WTI）27日台灣時間10時30分下跌4.37%報每桶89.79美元，布蘭特原油下跌3.78%報95.82美元。

    路透報導，伊朗國營電視台宣稱取得一份伊朗與美國達成的備忘錄架構草稿。德黑蘭承諾與美國達成協議的1個月內，恢復荷姆茲海峽的商業航運至戰前水準。

    然而，伊朗國家電視台也指出，伊朗將與阿曼合作管理荷姆茲海峽的船隻交通。美軍將撤出伊朗周邊地區，並解除對伊朗的海上封鎖。

    伊朗與美國本週在達成協議與升高新一輪軍事衝突之間擺盪。美軍對伊朗南部發動空襲，五角大廈稱此舉是為了防禦。德黑蘭則矢言報復。

    業界人士對原油出口迅速恢復到戰前水準持懷疑態度。阿布達比國家石油公司執行長艾賈比爾（Sultan Ahmed Al-Jaber）說，即使美伊衝突立即結束，至少須4個月的時間，才能使原油輸出恢復戰前水準，他補充，2027年第1季或第2季才可能使石油出口完全正常化。

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