伊戰消耗戰斧、愛國者飛彈 CSIS：補庫存3年恐成嚇阻中國空窗期

華府智庫CSIS估算，美國向伊朗發射1000多枚戰斧飛彈，可能要到2030年底才能完全補足戰前的庫存。（路透檔案照）

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）27日發布的最新報告指出，美國軍事承包商至少需要3年時間，才能補足在伊朗戰爭中大量消耗的3種關鍵武器系統庫存，加劇外界對美軍未來與中國爆發衝突時可能面臨火力受限的擔憂。

這3種武器系統分別是用於打擊敵方領土縱深目標的「戰斧」（Tomahawk）巡弋飛彈、用於防禦來襲飛彈與無人機的「愛國者」（Patriot），以及「終端高空防衛系統」（THAAD，薩德）攔截飛彈。

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美聯社報導，CSIS報告指出，美國有足夠彈藥來應對伊朗戰爭中任何可能的情境，但耗盡的庫存為潛在的西太平洋衝突製造「脆弱的空窗期」，因此重建這些庫存所需的時間，已成為一項重大隱憂。

中國已明定目標，確保其軍隊有能力在2027年武力犯台，專家將此視為一種企圖心，而非硬性期限。但中國國家主席習近平本月警告，如果華府未能妥善處理台灣議題，美中雙方最終可能爆發衝突，甚至演變成公開交戰。

CSIS的分析將川普政府為2027年提出的1.5兆美元歷史性國防預算案納入考量，該預算的大幅加速，始於拜登政府時期對高階彈藥的支出。報告指出，儘管國會兩黨在增加彈藥庫存方面有共識，但「如今的問題不在於資金，而在於時間」。

報告說，擴大產能與建造這些複雜系統都需要時間，這個脆弱空窗期將持續「數年，直到庫存恢復到先前的水準，然後還需要數年時間，才能達到作戰規劃者所期望的水準。」

雖然彈藥庫存屬於機密，但CSIS表示，五角大廈的預算資料存在足夠的公開資訊，可據此估算生產時間表。

美國總統川普與戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）堅稱，美國有能力應對任何戰爭。他們已敦促國防承包商加速彈藥生產。赫格塞斯上個月向國會議員表示，川普政府的軍事支出將協助製造商將產能翻倍，甚至增加2倍。

然而，部分軍事專家對此存疑，對庫存減少的擔憂，也成為近期國會聽證會的主題之一。對民主黨人來說，彈藥供應是反對伊朗戰爭的有力指標之一；部分共和黨人則認為，問題的根源在於俄羅斯2022年入侵烏克蘭後，美國將愛國者飛彈送往烏克蘭。

據CSIS估算，美國向伊朗發射1000多枚戰斧飛彈，可能要到2030年底才能完全補足戰前的庫存。報告指出，由於過去訂單量少，每年生產的戰斧飛彈不到200枚。不過，製造商雷神公司（Raytheon）的目標，是將產能提升至每年超過1000枚。

雷神的母公司RTX指出，該公司已投資數十億美元來提升產量，包括擴建在阿拉巴馬州與亞利桑那州的廠房設施。

至於需求量大的防空系統，CSIS估計，為了替補擊落來襲伊朗無人機與飛彈的多達290枚薩德攔截飛彈，可能需要到2029年底才能完成。而補充超過1000枚愛國者攔截飛彈的工作，應可於2029年中期完成。

CSIS表示，洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）正大幅提升這兩款系統的彈藥產量，而薩德系統的交付「顯然已重新排序，將美國的需求置於盟友與合作夥伴之上。」

報告指出，愛國者飛彈的交付對美國構成兩難，因為美國需要補充自身庫存、協助烏克蘭抵禦俄羅斯的飛彈攻擊，同時還要滿足其他17個使用該攔截飛彈國家的需求。

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