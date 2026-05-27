Google硬推AI引反彈！隱私搜尋引擎DuckDuckGo下載量逆勢暴增

Google公司日前的年度開發者大會上，宣佈旗下搜尋引擎更深度整合人工智慧（AI）功能後，沒想到反而造福了一家小眾競爭對手。圖為Google公司標誌。（美聯社檔案照）

Google公司日前的年度開發者大會上，宣佈旗下搜尋引擎更深度整合人工智慧（AI）功能後，沒想到反而造福了一家小眾競爭對手。科技媒體TechCrunch 26日報導，主打隱私與使用者選擇權的搜尋引擎DuckDuckGo表示，在Google宣布加強AI功能的搜尋服務後，該公司應用程式在美國的安裝量大幅增加。

DuckDuckGo表示，5月20日到25日這段期間，美國安裝量連續6天成長，與前一週相較平均增加18.1%，25日高峰時達到30.5%；iOS平台的安裝量成長更明顯，該期間週增率平均為33%，最高時為69.9%。該公司旗下預設關閉所有AI功能的搜尋網頁流量，也較前一週平均增加22.7%，成長高峰在24日，達到27.7%。

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Google在19、20日的年度開發者大會I/O上宣佈大幅改版的搜尋服務，過去Google搜尋呈現的「藍色連結」搜尋結果，將由能回答問題、執行任務，甚至在背景持續監控的AI代理工具取代。這項改變引發部分用戶反彈，有人擔心AI可能提供錯誤答案，也有人指把簡單的搜尋變得複雜，削弱不想用AI的用戶控制權。

DuckDuckGo在美國網路搜尋引擎市場市占率僅約2%，從未能打破Google的主導地位。該公司也有自己的AI產品，免費且不須註冊帳號，且強調保護用戶隱私。該公司執行長韋恩柏格（Gabriel Weinberg）26日批評，Google是在「硬把AI餵給使用者，而且沒有退出選項」，他說，DuckDuckGo希望成為讓用戶掌握主控權，自己決定使用AI程度的地方。Google尚未回應這份報導。

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