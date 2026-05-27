為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    Google硬推AI引反彈！隱私搜尋引擎DuckDuckGo下載量逆勢暴增

    2026/05/27 22:40 編譯管淑平／綜合報導
    Google公司日前的年度開發者大會上，宣佈旗下搜尋引擎更深度整合人工智慧（AI）功能後，沒想到反而造福了一家小眾競爭對手。圖為Google公司標誌。（美聯社檔案照）

    Google公司日前的年度開發者大會上，宣佈旗下搜尋引擎更深度整合人工智慧（AI）功能後，沒想到反而造福了一家小眾競爭對手。圖為Google公司標誌。（美聯社檔案照）

    Google公司日前的年度開發者大會上，宣佈旗下搜尋引擎更深度整合人工智慧（AI）功能後，沒想到反而造福了一家小眾競爭對手。科技媒體TechCrunch 26日報導，主打隱私與使用者選擇權的搜尋引擎DuckDuckGo表示，在Google宣布加強AI功能的搜尋服務後，該公司應用程式在美國的安裝量大幅增加。

    DuckDuckGo表示，5月20日到25日這段期間，美國安裝量連續6天成長，與前一週相較平均增加18.1%，25日高峰時達到30.5%；iOS平台的安裝量成長更明顯，該期間週增率平均為33%，最高時為69.9%。該公司旗下預設關閉所有AI功能的搜尋網頁流量，也較前一週平均增加22.7%，成長高峰在24日，達到27.7%。

    Google在19、20日的年度開發者大會I/O上宣佈大幅改版的搜尋服務，過去Google搜尋呈現的「藍色連結」搜尋結果，將由能回答問題、執行任務，甚至在背景持續監控的AI代理工具取代。這項改變引發部分用戶反彈，有人擔心AI可能提供錯誤答案，也有人指把簡單的搜尋變得複雜，削弱不想用AI的用戶控制權。

    DuckDuckGo在美國網路搜尋引擎市場市占率僅約2%，從未能打破Google的主導地位。該公司也有自己的AI產品，免費且不須註冊帳號，且強調保護用戶隱私。該公司執行長韋恩柏格（Gabriel Weinberg）26日批評，Google是在「硬把AI餵給使用者，而且沒有退出選項」，他說，DuckDuckGo希望成為讓用戶掌握主控權，自己決定使用AI程度的地方。Google尚未回應這份報導。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播