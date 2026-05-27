烏戰陷泥淖恐後繼無力 歐洲憂普廷擴大衝突強制徵兵

烏俄戰爭已持續4年多，俄羅斯總統普廷在烏國打消耗戰，但如今戰事卻陷入僵局。（歐新社檔案照）

烏俄戰爭已持續4年多，俄羅斯總統普廷在烏國打消耗戰，但如今戰事卻陷入僵局，歐洲國家愈加擔心，普廷接下來將設法將戰爭往歐洲擴大，以突破戰場困境。

華爾街日報26日報導，最近俄國對波羅的海國家發表愈加強硬的聲明，包括指控拉脫維亞讓烏克蘭無人機操作員進駐，揚言轟炸其「決策中心」，但拉脫維亞否認其指控；另外，上週立陶宛遭從白俄羅斯飛來的疑似俄國無人機入侵。俄國國防部也公布一份指稱與烏國合作生產無人機的歐洲8國多家公司地址，警告若不停止對基輔的軍事協助，會有「難以預料的後果」、情勢將「急劇升高」。

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儘管歐洲並非現在才擔心俄國可能擴大戰火，但是最近的情勢發展使這份擔憂更顯迫切。數名歐洲國安官員已警告，俄國可能以針對波海其中一個國家、瑞典和丹麥在波海的島嶼、或者北大西洋公約組織（NATO）在北極的領土，來測試北約凝聚力。

瑞典國防部長約松（Pål Jonson）在一次訪問中提醒，「歐洲的安全環境在過去24個月期間已惡化，我們看到俄國方面在其混合戰行動中，更傾向甘冒更大的風險，並且升高到動能行動」，「我們意識到，我們需要聚焦強化我們嚇阻和防範俄國人的能力」。

然而，美國總統川普最近揚言退出北約以及宣布將從歐洲撤離部分駐軍，正削弱這種嚇阻力。歐洲高層官員擔心，由於伊朗戰爭引發的石油衝擊增加歐洲的政治動盪，俄國或許會認為接下來12個月將有機可乘。

目前尚無跡象顯示，俄國正調動部隊或裝備，為短期內攻擊波海或其他烏國以外的歐洲國家鋪路。不過，數名歐洲情報和軍事官員指出，俄國在烏國的消耗戰，正使普廷面臨嚴峻抉擇：根據西方情報估計，俄國正以一個月將近3萬5000人的速度損失兵力，超過克宮所能招募人數，若不訴諸強制動員，以目前步調持續這場戰爭，很快將後繼無力。

歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）指出，「若你只為了這場戰爭強制徵兵，那麼你會釋出你其實並未正在贏得戰爭的訊號」，因此需要升高情勢來合理化動員，「這非常危險」。

烏克蘭獨立智庫「防禦改革中心」（Center for Defense Reforms）主席丹尼柳克（Oleksandr V Danylyuk）指出，俄國承擔不起以目前的軌跡持續戰事，「普廷將得升高局勢，他可提高打擊強度，包括以核武威脅但不至於真正使用核武，也可擴大戰火的地理範圍，以圖更有利的條件凍結這場戰爭」。

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