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    16歲正妹偶像教學「膠水黏瀏海」 日本廠商示警：千萬別模仿！

    2026/05/27 20:59 即時新聞／綜合報導
    現年16歲、長相甜美的おめめ，目前是日本地下偶像女團「iLiFE!」的候補生。（圖擷取自@omeme_iLiFE 社群平台「X」）

    現年16歲、長相甜美的おめめ，目前是日本地下偶像女團「iLiFE!」的候補生。（圖擷取自@omeme_iLiFE 社群平台「X」）

    近年不少人氣偶像、網紅、Coser，會在社群平台分享如何穿搭、美妝、拍照等技巧。不過日前傳出，一名年僅16歲的地下偶像女團成員，拍片教大家自己「使用液態膠水固定瀏海」的妙招，畫面曝光後，意外引發跟風模仿熱潮，讓膠水製造商緊急發聲示警，呼籲大眾千萬不要亂學，以免引發過敏等不適症狀。

    綜合日媒報導，現年16歲的おめめ，是日本地下偶像女團「iLiFE!」的候補生，以甜美外型、透過社群分享日常與粉絲互動等優勢，獲得不少人氣。本月26日，她在X平台（原推特）發布一段影片，親自示範如何使用日本家喻戶曉的經典液態膠水「アラビックヤマト」（Arabic Yamato），打造「偶像鐵瀏海」。

    根據影片顯示，おめめ為了讓瀏海能在舞台上進行激烈唱跳時，也能保持最完美的形狀不被汗水與動作影響，會事先將大量的Arabic Yamato膠水，塗抹在自己的額頭與瀏海上面，藉此強效固定。衝擊性十足的畫面曝光後，既大膽又獵奇的手法迅速在年輕族群與追星圈中擴散，甚至還有不少網友揚言要跟進實測。

    報導指出，おめめ使用的橘色瓶身Arabic Yamato膠水，在日本市佔率極高，由老牌膠水製造商YAMATO（ヤマト）生產。得知自家產品被人帶出「不良歪風」，YAMATO緊急在昨（26）日發表聲明滅火，內文首先表示很高興看到自家產品能在社群上獲得廣泛的關注，但也強調促使產品爆紅的影片，所暗含的危險行為。

    YAMATO委婉指出，おめめ在影片中教學的使用方法，完全脫離了製造商預期用來黏著紙張的用途，因此製造商「絕對無法保證安全性」。為了讓所有客戶都能安心、安全地使用自家產品，YAMATO鄭重呼籲，「懇請大家務必遵照原本的黏著用途與使用方法來操作，非常感謝大家的理解與配合。」

    這份官方聲明發布後，吸引超過1100萬次瀏覽、獲得大批網友力挺，不少人直言，水中的化學成分原本就不是設計給人體使用的，若直接塗抹在額頭或頭髮，很可能造成過敏、紅腫、毛囊受損等問題，呼籲大眾追星之餘仍要保持理智。目前おめめ已將炎上影片刪除，並在今（27）日發文為自己帶給廠商的困擾致歉。

    日本家喻戶曉的經典液態膠水「アラビックヤマト」（Arabic Yamato）。（圖擷取自@livedoornews 社群平台「X」）

    日本家喻戶曉的經典液態膠水「アラビックヤマト」（Arabic Yamato）。（圖擷取自@livedoornews 社群平台「X」）

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