16歲正妹偶像教學「膠水黏瀏海」 日本廠商示警：千萬別模仿！2026/05/27 20:59 即時新聞／綜合報導
現年16歲、長相甜美的おめめ，目前是日本地下偶像女團「iLiFE!」的候補生。（圖擷取自@omeme_iLiFE 社群平台「X」）
近年不少人氣偶像、網紅、Coser，會在社群平台分享如何穿搭、美妝、拍照等技巧。不過日前傳出，一名年僅16歲的地下偶像女團成員，拍片教大家自己「使用液態膠水固定瀏海」的妙招，畫面曝光後，意外引發跟風模仿熱潮，讓膠水製造商緊急發聲示警，呼籲大眾千萬不要亂學，以免引發過敏等不適症狀。
綜合日媒報導，現年16歲的おめめ，是日本地下偶像女團「iLiFE!」的候補生，以甜美外型、透過社群分享日常與粉絲互動等優勢，獲得不少人氣。本月26日，她在X平台（原推特）發布一段影片，親自示範如何使用日本家喻戶曉的經典液態膠水「アラビックヤマト」（Arabic Yamato），打造「偶像鐵瀏海」。
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根據影片顯示，おめめ為了讓瀏海能在舞台上進行激烈唱跳時，也能保持最完美的形狀不被汗水與動作影響，會事先將大量的Arabic Yamato膠水，塗抹在自己的額頭與瀏海上面，藉此強效固定。衝擊性十足的畫面曝光後，既大膽又獵奇的手法迅速在年輕族群與追星圈中擴散，甚至還有不少網友揚言要跟進實測。
報導指出，おめめ使用的橘色瓶身Arabic Yamato膠水，在日本市佔率極高，由老牌膠水製造商YAMATO（ヤマト）生產。得知自家產品被人帶出「不良歪風」，YAMATO緊急在昨（26）日發表聲明滅火，內文首先表示很高興看到自家產品能在社群上獲得廣泛的關注，但也強調促使產品爆紅的影片，所暗含的危險行為。
YAMATO委婉指出，おめめ在影片中教學的使用方法，完全脫離了製造商預期用來黏著紙張的用途，因此製造商「絕對無法保證安全性」。為了讓所有客戶都能安心、安全地使用自家產品，YAMATO鄭重呼籲，「懇請大家務必遵照原本的黏著用途與使用方法來操作，非常感謝大家的理解與配合。」
這份官方聲明發布後，吸引超過1100萬次瀏覽、獲得大批網友力挺，不少人直言，水中的化學成分原本就不是設計給人體使用的，若直接塗抹在額頭或頭髮，很可能造成過敏、紅腫、毛囊受損等問題，呼籲大眾追星之餘仍要保持理智。目前おめめ已將炎上影片刪除，並在今（27）日發文為自己帶給廠商的困擾致歉。
【お願い】「アラビックヤマト」は本来の用途でご使用ください⚠️— ヤマト株式会社???? （@yamato_na_150） May 27, 2026
現在、SNS上で当社製品を使った動画が話題になっており、たくさんの方に注目していただけて大変嬉しく思っております。…
この度は私の投稿が原因で皆様にご迷惑をおかけしてしまい、心よりお詫び申し上げます。— おめめ【iLiFE!候補生】 （@omeme_iLiFE） May 27, 2026
ヤマト株式会社様の大切な商品を間違った使い方で取り上げてしまったことを深く反省し、今後はこのような過ちを繰り返さないよう、くれぐれも気をつけてまいります。
この度は誠に申し訳ございませんでした。
【異例】アラビックヤマト「本来の用途で…」 SNSで大バズりもメーカーが注意喚起https://t.co/zDweQkJ9rV— ライブドアニュース （@livedoornews） May 27, 2026
SNS上で液状のり「アラビックヤマト」を使った動画が大きな注目を集めた。これに対しヤマト株式会社は感謝を伝えるも、「本来の接着用途・使用方法での使用」を強く呼びかけた。 pic.twitter.com/a6nwvGW0Pn
日本家喻戶曉的經典液態膠水「アラビックヤマト」（Arabic Yamato）。（圖擷取自@livedoornews 社群平台「X」）