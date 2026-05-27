連環殺手出沒？世界盃墨國舉辦地11天尋3女屍 死者有「2共同點」

協辦世界盃的墨西哥哈利斯科州著名度假勝地巴亞爾塔港，在11天內接連尋獲3具死狀與特徵相似的女性遺體。（路透社）

即將協辦2026年世界盃足球賽（FIFA World Cup）的墨西哥哈利斯科州（Jalisco），在11天內接連發現3起作案手法極度相似的命案，且死者均為30多歲、身上有刺青的女性，外界擔憂當地恐出現「連環殺手」。

據《紐約郵報》報導，哈利斯科州警方近期在備受美國遊客歡迎的海濱城鎮巴亞爾塔港（Puerto Vallarta），接連尋獲3具女性遺體。警方指出，受害者均為30多歲、身上有刺青的女性，遺體被發現時均呈現半裸。目前調查仍處於起步階段，不排除受害者是在其他地方遇害後，遺體才被運送至該地。

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哈利斯科州首府瓜達拉哈拉（Guadalajara）今年預計主辦4場世界盃賽事，其中包含備受矚目的墨西哥對戰南韓主場秀，但當前的治安隱憂已讓各界高度關切。目前該州被美國國務院列為「重新考慮旅行」的第三級旅遊警示，相鄰的米卻肯州則被列為最高的第四級「請勿前往」。

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