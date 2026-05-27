日航空服員飲酒超標延誤航班 186名旅客受影響

日本航空一名空服員，在執飛前的酒檢中被驗出超過規定，因而被取消執飛資格；示意圖，與新聞事件無關。（彭博社資料照）

日本航空（JAL）日前宣布，一名原定執勤廣島飛往羽田航班的空服員，在執飛前的酒精檢測中被驗出酒精濃度超過規定，因而被取消執飛資格，此事件並導致該航班發生延誤，影響186名旅客的後續行程。

《日本電視台》報導，據日本航空表示，23日星期六上午，在廣島飛往羽田的航班乘務前檢查中，一名空服員被檢測出體內含有酒精。航空公司隨即解除該名空服員的飛行任務並調派替換人選，導致該班機的起飛時間因此延誤了約40分鐘。該架延誤的航班上當時載有186名乘客。

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隨後的調查發現，該名機艙乘務員在前一天與原定搭乘同一航班的另一名空服員一同飲酒，且兩人的飲酒量皆已超過運航規程所規定的飲酒限制。至於另一名共同飲酒的空服員，則因事前表示身體不適而已先退出任務，因此未進行酒精檢測。

對此事件，日本航空發表聲明表示：「本公司對於屢次發生酒精相關事件，導致失去社會信任的局面極為重視。我們將持續迅速推動並進一步強化防範復發的措施，同時全公司將團結一致，確保相關措施的確實執行。」

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