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    首頁 > 國際

    用AI加強維穩 中國升級「天網」監控實現執法自動化

    2026/05/27 16:33 編譯盧永山／綜合報導
    中國正全面升級其覆蓋全國的監控網路，其「天網」（Skynet）將以高度複雜的人工智慧（AI）系統取代傳統的攝影機硬體和老化的基礎設施。（路透資料照）

    中國正全面升級其覆蓋全國的監控網路，其「天網」（Skynet）將以高度複雜的人工智慧（AI）系統取代傳統的攝影機硬體和老化的基礎設施。（路透資料照）

    英國《金融時報》報導，中國正全面升級其覆蓋全國的監控網路，其「天網」（Skynet）將以高度複雜的人工智慧（AI）系統取代傳統的攝影機硬體和老化的基礎設施。這項全面改革整合了先進的演算法，以實現執法自動化、繪製行為模式圖，並根據步態和身體姿勢等生物特徵追蹤個人。

    報導說，中國的警察部門正在用能夠捕捉高解析度生物特徵數據的升級版設備，取代老舊的攝影機系統，並將整合AI演算法即時處理即時視訊串流，利用臉部辨識和行為分析來繪製城市交通樞紐、高速公路和公共空間的移動軌跡，同時藉由現代化的網路連接了各地和國家資料庫（包括交通、行動數據和監控文件），以建立多層次的安全網路。

    除了「天網」，中國還針對農村和鄉鎮地區推出「鋒眼」（Fengyan），將監控直接連接到農村家庭和行動設備，進而創建一個全面的基層監控網路。

    海康威視（HKVision）等中國監控設備公司，正成功地向其他國家出口許多這類先進的AI智慧攝影機和控制室系統，引發了國際社會對中國出口數位威權主義的擔憂。

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