銀髮族之狼！中國已婚爸爸性侵14名日本老翁 荒謬供詞震驚全網

日本老人示意圖，與新聞事件無關。（路透）

日本大分縣近日驚傳1起鎖定高齡男性的連續性侵案，42歲已婚且育有2子的中國男嫌19日被大分地方法院判處5年6個月有期徒刑，其荒謬犯案動機令人目瞪口呆。

綜合日媒報導，該名中國男子去年7月為了賺錢隻身前往日本大分縣豐後大野市投靠在當地經營農場的哥哥和大嫂，卻在短短數月內化身「銀髮族之狼」，連續對當地14名同性70至80多歲男長者伸出魔爪，其中多達半數長者不幸受害得逞。

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自2025年9月起，他開始徒步或駕駛貨車在住家附近四處搜尋獵物，他的作案手法為先專挑落單的日本老翁攀談，隨後佯稱「我擅長按摩」主動揉捏對方肩膀，藉此降低長者的防備心，隨後便伺機伸手強摸對方下體、甚至強行侵犯。

令人髮指的是，男嫌在法庭上供稱，自己之所以會選在日本瘋狂作案，竟然是因為來到日本後發現「打招呼時日本人會面帶微笑還禮，這讓我開始想要犯案！」荒謬的犯罪心理在日網引發軒然大波。

此外，他坦言自己20歲時就發現偏好年長男性，36歲時因觀看年長男同志的成人影片，萌生了想要「親身體驗」的扭曲念頭，甚至直言「看了影片後，反而感到內心空虛」。

法庭文件更揭露他的犯行極度猖獗，甚至曾在一對一性侵失敗後，當天立刻在街上尋找下一個目標再次犯案。直到去年12月，1名受害老翁不甘受辱憤而向日本警方報警。5天後警方在案發現場周邊進行調查時，正巧碰上路過的犯嫌，當場將這頭「老翁之狼」逮捕歸案。

嫌犯雖宣稱自己已經反省，卻又狡辯「過去總是想當然地認為做的每件事都得到了對方的同意」，承諾以後不會再犯。檢方怒斥其身為慣犯、手法惡劣，要求判處6年重刑；辯方律師則以坦承罪行、已被拘留4個月為由請求從輕發落。法官最終審酌其在日本並無前科且坦承認罪，於今年5月19日判處其有期徒刑5年6個月。

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