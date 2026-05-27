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    哈瑪斯新軍頭接班11天被擊斃 以防長：已送往「地獄深處」

    2026/05/27 15:24 編譯陳成良／綜合報導
    左為5月15日遭以軍擊斃的前卡桑旅指揮官哈達德（Izz al-Din al-Haddad），右為接掌其職務僅11天、已證實於5月26日空襲中遭擊斃的新任軍事指揮官奧德（Mohammed Odeh）。（翻攝自以色列國防軍推特）

    左為5月15日遭以軍擊斃的前卡桑旅指揮官哈達德（Izz al-Din al-Haddad），右為接掌其職務僅11天、已證實於5月26日空襲中遭擊斃的新任軍事指揮官奧德（Mohammed Odeh）。（翻攝自以色列國防軍推特）

    以色列官方證實已成功擊斃上任僅11天的哈瑪斯（Hamas）新任軍事首長奧德（Mohammed Odeh）。以色列國防部長卡茲（Israel Katz）隨後發表強硬聲明，宣稱這名策劃2023年10月7日屠殺的哈瑪斯高層「已被送往地獄深處與同夥相會」。

    根據《法新社》報導，以色列軍方與國家安全局「辛貝特」（Shin Bet）27日發表聯合聲明，確認奧德已於週二的空襲中死亡。奧德於5月15日前任指揮官哈達德（Izz al-Din al-Haddad）遭擊斃後接掌兵權，前後僅11天。哈瑪斯官方並未證實奧德的死訊，其對外宣傳管道此前也從未正式公開奧德的接班人身分。

    卡茲在社群平台X上發文重申，以色列承諾消滅所有參與2023年10月7日襲擊的策劃者，並稱所有被標記死刑者不論身在何處都將伏法。

    自衝突爆發以來，以軍已陸續擊斃哈瑪斯前政治局領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）、加薩領袖辛瓦（Yahya Sinwar）及軍事指揮官戴夫（Mohammed Deif）。目前哈瑪斯與其盟友真主黨（Hezbollah）高層仍持續面臨以軍的定點清除壓力。

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