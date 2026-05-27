烏軍「暴風影」飛彈夜襲克里米亞 俄怒控英法提供武器

「暴風影」巡弋飛彈。（美聯社）

烏克蘭週三（27日）深夜發射英法製造的「暴風影」（Storm Shadow）巡弋飛彈協同無人機，對俄羅斯克里米亞塞凡堡（Sevastopol）發動空襲。

據《路透》報導，塞凡堡市長拉茲沃茲哈耶夫（Mikhail Razvozhayev）在Telegram發文表示，防空部隊共擊落20多架無人機，此波空襲暫未發現有人員傷亡，但有部分建築物在襲擊中受損，包括俄羅斯中央銀行的地方辦事處，以及一棟8層樓高的公寓。

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烏軍在此次行動中亦動用了英法聯合製造的「暴風影」巡弋飛彈。由於烏克蘭多次使用此武器打擊俄領土，莫斯科此前已向英、法兩國大使提出強烈抗議。

除塞凡堡外，烏軍還襲擊了羅斯托夫州（Rostov）塔甘羅格（Taganrog），市長坎布洛娃（Svetlana Kambulova）表示，防空部隊擊落一枚飛彈，但掉落的飛彈殘骸導致當地2人受傷。

俄羅斯《國際傳真社》（Interfax）引述國防部說法指出，俄軍防空系統在過去一夜共擊落了140架烏克蘭無人機。

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