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    首頁 > 國際

    日本將成立新情報委員會 強化國安體系

    2026/05/27 15:13 編譯謝宜哲／綜合報導
    日本國會今（27）日通過立法，成立新的情報委員會。圖為日本首相高市早苗。（法新社）

    日本國會今（27）日通過立法，成立新的情報委員會。圖為日本首相高市早苗。（法新社）

    日本國會今（27）日通過立法，將成立新的國家情報委員會，這是首相高市早苗推動加強國家安全議程的關鍵舉措。

    根據《法新社》報導，日本官員長期以來一直主張加強情報能力，以威懾外國間諜、預防恐怖主義、保護敏感技術並提升國家安全。

    高市早苗26日在國會表示，成立新的情報委員會將使日本能夠整合目前分散在警察、外務省和防衛省等多個部門的情報活動。

    高市早苗說「為了維護和平與繁榮，並防患於未然，建立一套情報機構能夠為決策者提供強有力的支持，從而確保決策者做出正確決策的體系至關重要。」

    根據這項已於26日在參議院獲得通過、並於上月在眾議院獲得批准的新法律，日本政府將升級現有的情報機構，使其成為收集和分析與安全和公共安全相關資訊的中央指揮機構。

    新成立的情報委員會將由高市早苗擔任主席。但她的批評者擔心，升級後的情報機構可能會導致政府權力過度擴張，並侵犯個人自由和隱私。

    反對者在日本各地舉行集會，抗議高市早苗，稱她提出的擴大日本國防能力計畫，可能會將日本拖入國際武裝衝突。

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