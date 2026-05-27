富士山Lawson前跳舞被炎上！中國網紅情侶喊遭霸凌：以後不去日本了

中國網紅情侶藤短短在富士山網紅景點「羅森便利商店」跳舞遭炎上。（擷取自抖音）

憑藉〈現在那邊是幾點？〉雙人舞在各大社群平台暴紅的中國網紅情侶「藤短短」沈逸藤與短短，近日在日本山梨縣富士河口湖町的網紅景點「羅森（Lawson）便利商店」門口跳舞，意外引發跨國爭議。

「藤短短」近日在抖音分享在富士山下拍攝動漫歌曲《躍動青春》的舞蹈短片，興奮表示「終於有一天來到這裡跳了躍動青春」。不料，這段影片被轉傳至X平台後瞬間炎上，大批日本網友怒轟其為不顧交通與營業秩序的「迷惑系中國人」。更慘的是，兩人回到中國社群後，還被激進的小粉紅痛罵是「精日份子、去日本跳舞被罵活該」。

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事後藤短短緊急回應稱，拍攝時間是19日清晨5時許，當時現場幾乎沒有遊客與顧客，完全不存在阻礙通行或干擾店家營業的狀況。同時強調，該地點當時並未設置任何「禁止攝影」的標誌，超商店員未出面制止，甚至有路人主動配合禮讓，認為網路上的指控與清晨的實際情況嚴重不符。

藤短短今（27）日在抖音發布聲明還原事發經過，並表示影片發布後被日本右翼帳號「masa」惡意造謠，導致他們遭受網路霸凌。針對外界質疑明知有爭議卻仍選擇前往，他們宣布以後不會再去日本。

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