中國遼寧婚宴冒煙誤認乾冰特效 300人驚覺是火災才快逃

近日中國遼寧省一家酒店內的婚禮突發意外，儀式剛宣布新人入場，現場便煙霧瀰漫。（翻攝紅星新聞）

近日中國遼寧省一家酒店內的婚禮突發意外，儀式剛宣布新人入場，現場便煙霧瀰漫。約300名賓客起初還以為是安排的「浪漫節目」，直到嗆鼻才驚覺是後廚傳來，賓客趕緊逃生。不過事後該區的消防大隊宣稱「並未接到火災電話」，酒店方也拒絕承認，甚至辯稱「網路影片純屬惡意宣傳」。

綜合媒體報導，影片畫面顯示，一對新人在台上舉辦婚禮儀式，一旁的主持人在向在座賓客介紹新郎新娘，現場還瀰漫著大量煙霧，有賓客大聲詢問新郎「高不高興」，但由於煙霧太濃，距離影片拍攝者僅數公分的新郎臉部都已經看不太清。另一段影片畫面顯示，婚禮儀式現場的煙霧越來越濃，不少賓客意識到不對勁趕緊準備離開。

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一位影片拍攝者張小姐自稱是新郎的朋友，24日上午去參加婚禮，11時28分左右婚禮儀式開始後，現場不知道從哪裡冒出來大量煙霧，「一開始我們以為是營造氛圍的乾冰，但煙霧越來越濃，幾乎都看不到人了，聞著還很嗆到。」她和其他賓客覺得不對勁。

張小姐說，起初主持人還想繼續儀式，但數分鐘後，主持人發現煙霧不僅沒有減少還增多了，於是連忙讓新郎聯繫酒店，此時酒店並沒有任何工作人員前來通知疏散，也沒有人解釋煙霧的來源，「後來酒店的回覆說是後廚炒菜煙太大了，但我們鼻孔裡都是黑灰，這個解釋明顯不合理」。

後續聯繫到新郎他表示，24日中午他舉辦婚禮時酒店內確實出現了大量煙霧，「婚禮儀式剛開始兩分鐘就結束了」，在主持人的提醒下他去聯繫了酒店前台，這才發現酒店後廚的煙道著火了，「煙道起火了，還產生了很多黑煙」，後續酒店並未主動聯繫他，僅答應免除了當天婚禮的酒菜錢，其他損失則不予賠償。

25日時酒店一位工作人員說24日酒店內並未起火，網路所發影片屬於惡意宣傳，至於煙霧產生原因他表示拒絕透露，有需要可以實際到店了解。盤錦市雙台子區消防大隊一位工作人員告訴記者，昨天他們並未接到上述酒店的報警電話。

事後該區的消防大隊宣稱「並未接到火災電話」，酒店方也拒絕承認，甚至辯稱「網路影片純屬惡意宣傳」。（圖擷取自微博，本報合成）

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