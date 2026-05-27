美襲涉嫌運毒船隻致1死 至今193人死於打擊行動

美國軍方稱，美軍26日在東太平洋襲擊1艘運毒船隻，造成1人死亡和2人被困在海上。（擷自X@Southcom）

美國軍方稱，美軍26日在東太平洋襲擊1艘運毒船隻，造成1人死亡和2人被困在海上。

根據《法新社》報導，美國南方司令部在X上發文表示，1名男性販毒恐怖分子在此次行動中被擊斃，另有2人倖存。

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美國南方司令部指出，被襲擊的船隻由指定的恐怖組織運營，並且沿著東太平洋已知的販毒路線航行，從事毒品走私活動。

美國南方司令部補充，美軍已立即通知美國海岸警衛隊啟動搜救系統尋找倖存者。

根據《法新社》統計，這起攻擊事件是美軍近幾個月來數十起類似攻擊事件之一，使美國打擊毒品行動造成的死亡人數至少達到193人。

美國軍方9月初發起代號為「南方之矛」的行動，總統川普堅稱美國實際上已與在拉丁美洲活動的販毒集團開戰，但政府未提供確切證據證明其攻擊船隻與毒品走私有關。

法律專家和人權組織認為，美軍這些攻擊可能構成法外處決，因為他們顯然針對的是不對美國構成直接威脅的平民。

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On May 26, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known narco-trafficking… pic.twitter.com/3TmhGECgYB — U.S. Southern Command （@Southcom） May 27, 2026

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