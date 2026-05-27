「熱穹頂」籠罩歐洲創破紀錄高溫 英法多人戲水消暑溺斃

歐洲遭「熱穹頂」籠罩，英國、法國等國週二紛紛刷新5月高溫紀錄，並傳出民眾戲水降溫時溺斃。（歐新社）

在太平洋高壓影響下，台灣連日高溫炎熱；歐洲也遭「熱穹頂」籠罩，英國、法國等國週二紛紛刷新5月高溫紀錄，並傳出民眾戲水降溫時溺斃。氣象專家指出，這類熱浪事件因氣候變遷變得更頻繁、更嚴重，且出現時間越來越早。

綜合外媒報導，英國週二在24小時內第2度打破百年5月高溫紀錄，倫敦邱園測得攝氏35.1度，倫敦還出現罕見「熱帶夜」，夜間氣溫未降至攝氏20度以下；法國週一才創下有紀錄以來最熱5月單日，週二又再度刷新紀錄，全國高溫指數達攝氏24.8度，部分地區本週氣溫可能上看39度，夜間氣溫也普遍維持在20度以上。

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法國氣象局表示，這波高溫是由「熱穹頂」造成，來自摩洛哥的熱空氣被高壓系統困在西歐上空，使氣溫比此時節正常氣溫高出攝氏10度以上。報導指出，歐洲未來可預期這類事件將「越來越常發生、越來越早出現，且強度越來越高」。

法國已有7人死亡被認為與高溫直接或間接相關，其中5人溺水身亡，另有2人死於體育賽事期間。英國則至少有4名青少年在湖泊與水庫疑似溺斃，另有一名60歲男子在英格蘭西南部海域死亡。

高溫也延伸至西班牙、義大利與愛爾蘭。羅馬所在的義大利拉齊奧大區已針對「長時間曝曬於陽光下」的工作實施限制，例如農場、建築工地與外送業，限制時段為中午12時30分至下午4時。

法國氣候研究員沃塔爾（Robert Vautard）表示，熱浪季節延長是氣候變遷影響的典型特徵，未來可能在4月與10月也出現。愛爾蘭氣候專家索恩（Peter Thorne）表示，這類熱浪將變得更可能發生且更加嚴重，「但即便如此，許多正在被打破的紀錄，尤其是在英國與法國，仍然瘋狂到令人難以置信。」

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